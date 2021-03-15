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ANKARA

​Fedakarlığınızı unutmayız

Fedakarlığınızı unutmayız

14 Mart Tıp Bayramı, Türkiye’nin 1 yıldır Kovid-19’a karşı mücadele eden sağlık çalışanlarına “sevgisini ve minnettarlığı”nı gösterdiği bir gün oldu. Hastaneye gidenler beraberinde çiçek ve hediye götürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlık çalışanlarına, “Dünyada örnek gösterilen mücadelede sizin fedakarlığınızın ve gayretinizin önemli payı bulunuyor” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı törenine video mesaj gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı törenine video mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanlığının 14 Mart Tıp Bayramı törenine gönderdiği video mesajında, 14 Mart Tıp Bayramı’nın hayırlara vesile olmasını dileyerek, “Sağlık çalışanlarımıza emekleri, gayretleri, fedakarlıkları için ülkem ve milletim adına en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Görevi başında vefat edenler başta olmak üzere, dar-ı bekaya uğurladığımız tüm kardeşlerimize Allah’tan rahmet niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı
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Emine Erdoğan 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı

VAHİM GÖRÜNTÜLERE MEYDAN VERMEDİK

  • İnsanlığın son bir asrın en ciddi sağlık felaketlerinden birini yaşadığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti: “Şimdiye kadar dünya genelinde 2 milyon 650 bin kişinin hayatına mal olan koronavirüs salgını küresel bir tehdit olmayı sürdürüyor. Salgın, bize ‘Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi’ sözündeki hikmeti bir kez daha göstermiştir. Bu süreç aynı zamanda sağlığa ve sağlık altyapısına yapılan yatırımın, ne kadar önemli, ne kadar gerekli olduğunu gözler önüne sermiştir. Hamdolsun ülkemizde, insanların ambulans dahi bulamadığı, hastane kapılarından geri çevrildiği, yaşlı bakım evlerinde ilgisizlikten öldüğü vahim görüntülerin hiçbirine meydan vermedik.”

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BAŞARIYLA SONUÇLANDIRACAĞIZ

“Bu süreçte sizlerin yükünü hafifletmek amacıyla, aralarında yüksek kapasiteli şehir hastanelerinin de olduğu 25 sağlık tesisi ile 11 ek hizmet binasını hizmete açtık. En riskli gruplardan başladığımız aşılama çalışmalarında dünyanın en önde gelen ülkeleri arasındayız. Hiç şüphesiz bu başarıda en büyük pay, gece gündüz demeden insanımızı sağlığına kavuşturmak için koşturan sağlık çalışanlarımıza aittir. Devletimiz ve milletimiz gibi şifa bulmasına vesile olduğunuz insanlar da sizlerin bu fedakarlığını asla unutmayacaktır. Tüm dünyayı derinden sarsan salgına karşı son bir yıldır yürüttüğümüz mücadeleyi başarıyla sonuçlandırmakta kararlıyız.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 14 Mart mesajı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 14 Mart mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

REHAVETE KAPILMADAN MÜCADELE SÜRECEK

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, rehavete kapılmadan, “TAMAM” diyerek sembolleştirilen temizlik, maske, mesafe kurallarına uyarak mücadelenin süreceğini vurgularken, sözlerini şöyle tamamladı: “Tüm vatandaşlarımızı, tedbirlere riayet ederek, sağlık çalışanlarımıza destek olmaya çağırıyorum.”
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