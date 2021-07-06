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Federasyon bize tuzak

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, adada iki devletli çözümden yana olduklarını yineledi. BM’nin federasyon dayatmasını yorumlayan Tatar, kastedilenin “tek egemenlik” olduğunu vurguladı: Federasyon bir tuzak, eşitlik de kağıt üzerinde kalır. O durumda, bizim varlığımızı sürdürebilmemiz mümkün değil.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Federasyon bize tuzak
Ersin Tatar, yemek sonrası Yeni Şafak’a özel açıklamalarda bulundu.

Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM) Başkanı Murat Doğanay’ın ev sahipliğinde düzenlenen yemeğe KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı. Beylikdüzü’ndeki bir restoranda gerçekleşen programda, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de yer aldı. Yemek sonrası Yeni Şafak’a özel açıklamalarda bulunan Ersin Tatar, Türkiye ile anlayış birliği içinde olduklarını aktardı. Kapalı Maraş konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan Kıbrıs’a geldiğinde değerlendirme yapacaklarını kaydeden Tatar, ortak karar vereceklerini açıkladı.

EŞİTLİK KAĞIT ÜZERİNDE KALIR

  • Birleşmiş Milletler’in (BM) Kıbrıs’ta federasyon çözümünü ileri sürdüğünü hatırlatan Tatar, KKTC’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın da buna karşı durup iki devletli çözümden yana olduğunu vurguladı: “Federasyondan kastettikleri tek egemenlik demektir. Tek egemenlikte bizim daha küçük bir toplum olarak varlık sürdürebilmemiz mümkün değil. Hele ki Türkiye’nin Kıbrıs’tan çekilmesiyle. Ben de en başından beri buna karşı olduğumu söyledim. Federasyonun bir tuzak ve oyun olduğunu, eşitliğin sadece kağıt üzerinde kalacağını ve sahada bizi ezeceklerini belirttim.”

ARKAMIZDA TÜRKİYE VAR

Kıbrıs Barış Harekatı ile elde edilen barış zemininin sürdüğünü söyleyen Tatar, “1974’te Mehmetçiğin adaya ayak basmasıyla bambaşka bir konjonktür oluşmuştur. Benim devletim Rum’un devleti kadar egemendir, yasaldır, güçlüdür. Hatta biz daha güçlüyüz, çünkü arkamızda 85 milyonluk Türkiye var. Bu zemini hiçbir zaman kaybetmememiz gerekir. Bu zemini kaybettiğimiz gün Doğu Akdeniz’de çok şeyler kaybederiz. Şu an böyle bir uyum yakaladık. Şimdi Avrupa Birliği Türkiye’nin Kıbrıs’tan çekilmesini istiyor. Bu Kıbrıs Türkleri için handikap olur” dedi.

YANLIŞ ANLAŞMA ÇATIŞMA ÇIKARIR

  • Mustafa Akıncı hükümetinin federasyonu benimsediğini, kendisinin de en başından beri buna karşı olduğunu anlatan Tatar, sözlerini şöyle tamamladı: “İnşallah Türkiye’nin desteğiyle sürdürdüğümüz bu politika zaman içerisinde daha fazla kabul görecek ve Kıbrıs’ta adil kalıcı bir anlaşmanın da zeminini oluşturacak. Aksi takdirde yanlış bir anlaşma, dayatma yapılırsa yine Kıbrıs’ta çatışma çıkar. Kıbrıs Türkleri oturup her şeyi seyredecek değildir. Nasıl ki dedelerimiz savaştıysa, yine aynı şekilde savaşır şehit düşeriz. Barışın sürmesi için eşitlik olmalı. Bizim mücadelemiz bu yönde.”

KKTC varlığını Barış Harekatı’na borçlu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kıbrıs Barış Harekatı’nın yıldönümü olan 20 Temmuz’da büyük bir heyetle KKTC’ye geleceğini söyleyen Ersin Tatar, “20 Temmuz Kurban Bayramı’nın ilk günü. 33 senede bir rastgelirmiş. İki bayramı bir arada kutlayacağız. Biz et ve tırnak gibi gönül birliği içindeyiz. Kıbrıslı Türkler bu devletin sahibi ise, KKTC var ise, bağımsız, refah ve güvenlik içinde yaşıyorsa, bunu 1974’teki 20 Temmuz Barış Harekatı’na borçludur” dedi.

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