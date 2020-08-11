Fen ve Anadolu liseleri yüzde 100 doldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) LGS kapsamında birinci yerleştirme sonuçlarını, daha önce ilan edilen takvime uygun olarak açıkladı. MEB yine bir ilke imza atarak sonuçlarla birlikte yerleştirme sonuçlarıyla ilgili kapsamlı iki ayrı raporu “http://www.meb.gov.tr/” internet adresinden kamuoyuyla paylaştı. Raporlarda, merkezi (sınavlı) ve yerel (sınavsız) yerleştirme süreci detaylı olarak yer alıyor.

KONTENJANLAR ARTTIRILDI

Rapora göre, LGS kapsamında yapılan merkezi sınav puanıyla öğrenci alan fen lisesi, sosyal bilimler lisesi ve Anadolu liselerinde yüzde 100, Anadolu imam hatip liselerinde yüzde 99,8, mesleki ve teknik Anadolu liselerinde yüzde 97 doluluk sağlandı. Sınavla öğrenci alan okulların kontenjanı 2019’da 139 bin 600 iken, bu liselere 138 bin 993 öğrenci yerleşmişti. Bu yıl ise bu liselere ayrılan 213 bin 940 kontenjana 212 bin 485 öğrenci yerleşme imkanı buldu. Böylece sınavlı okullara yerleşen öğrenci sayısı 2019’a göre yüzde 53 arttı.

GÜNDEM MEB açıkladı: LGS birinci yerleştirme sonuçları açıklandı

YÜZDE 49 İLK TERCİHİNE YERLEŞTİ

Sınavsız yerel yerleştirmede 2019’da öğrencilerin ilk 3 tercihinden birisine yerleşme oranı yüzde 91 iken, 2020’de bu oran yüzde 92’ye yükseldi. Bu yıl öğrenci sayısında 2019’a göre yaklaşık 500 binlik artış olması kamuoyunda süreçle ilgili kaygıları artırmıştı. Bu kapsamda, öğrenci sayısındaki 500 binlik artışa rağmen sınavsız yerleştirmede öğrencilerin yüzde 92’sinin ilk 3 tercihlerinde yer alan bir liseye yerleşmeleri, MEB’in başarısını ortaya koydu. Diğer taraftan sınavsız yerleştirmede öğrencilerin birinci tercihine yerleşme oranı yüzde 49,3 olarak gerçekleşti.

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YÜZDE 39 SINAVLI LİSELERE BAŞVURDU

Rapora göre, merkezi sınava katılan 1 milyon 472 bin 88 öğrencinin 571 bin 704’ü sınavla öğrenci alan okullar için tercihte bulundu. Sınavda kız öğrenciler tüm alt testlerde erkek öğrencilerden daha yüksek ham puan ortalamasına ulaştı. Detaylı incelemeler, merkezi sınav puanıyla yerleşen öğrencilerin 2020 merkezi sınavdaki performansları ile okul performansları arasında güçlü bir bağ olduğunu gösterdi.

SÜREÇ SONUNDA HERKES YERLEŞTİRİLECEK

İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci devam edecek. Bu kapsamda 10-14 Ağustos’ta yerleştirmeye esas birinci nakil tercih dönemi olacak. Sonuçları 17 Ağustos’ta açıklanacak. İkinci nakil tercih başvuruları 17-21 Ağustos’ta yapılacak, sonuçları 24 Ağustos’ta açıklanacak. Hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 28 Ağustos’ta süreç tamamlanacak.

Meslek liseleri cazip hale geldi

MEB son 2 yılda mesleki ve teknik eğitimi güçlendirmek için önemli adımlar atmış ve çok sayıda projeyi hayata geçirmişti. Bu adımlar meslek liselerine ilgiyi artırdı, mesleki ve teknik eğitim daha cazip hale geldi. Geçen yıl sınavla öğrenci alan mesleki ve teknik Anadolu liselerine 23 bin 775 öğrenci yerleşirken, 2020’de bu sayı yüzde 64 artarak 39 bin 13’e yükseldi.

Boş kontenjanlar açıklandı

Liselerin boş kontenjanları ve taban puanları “e-okul.meb.gov.tr” üzerinden açıklandı. LGS kapsamında merkezi ve yerel yerleştirmeyle öğrenci alan liselerin taban puanları ile boş kontenjanları belli oldu. Liselerin yerleştirme sonuçlarına göre oluşan taban puanları ile boş kontenjanlarına “e-okul.meb.gov.tr” adresinden ulaşılabiliyor.