Fener Rum Patriği Bartholomeos: Ayasofya ve Kariye'nin camiye dönüştürülmesi Yunanları rencide ediyor

İstanbul'daki Ayasofya ve Kariye müzelerinin camiye çevrilmesine gerek olmadığını savunan İstanbul Fener Rum Patriği Bartholomeos, Türk hükümetinin eylemlerinin Yunanları, onların kimliğini ve kültürünü rencide ettiğini belirtti.

OYNAT 00:58 Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk bayram namazı kılındı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk Bayram Namazı kılındı. 86 yıl sonra açılan camideki ilk bayram namazına TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun yanı sıra binlerce vatandaş saf tuttu. BiP'te paylaş

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"Kültürümüzü rencide ediyor"

Sputnik'in haberine göre Fener Rum Patriği Bartholomeos, "Birkaç ay önce Ayasofya camiye dönüştürüldü. Daha sonra da en güzel manastırlardan Kariye de cami yapıldı.

Sanki şehirdeki camiler yetmiyormuş, sanki buradaki çoğunluk dininin inananları için çok sayıda ibadethane ihtiyacı doğmuş gibi yönetenler, aceleyle bu kararları aldı. Bu eylemler bizi, kimliğimizi, tarihimizi, kültürümüzü rencide ediyor. Sabrediyoruz ve dua ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Hazımsızlık sürüyor

Bu, Bartholomeos'un Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesiyle ilgili ikinci açıklaması oldu. 1 Temmuz'da Feriköy’deki 12 Havariler Kilisesi’ndeki ayinden sonra konuşan Bartholomeos, "Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi, dünyada milyonlarca Hıristiyanı, İslam’a karşı çevirecektir. Oysa istenen şey birliktir” demişti.