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Gündem Fener Rum Patriği Bartholomeos Ayasofya ve Kariyenin camiye dönüştürülmesi Yunanları rencide ediyor
İSTANBUL

Fener Rum Patriği Bartholomeos: Ayasofya ve Kariye'nin camiye dönüştürülmesi Yunanları rencide ediyor

Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine karşı duyulan hazımsızlık devam ediyor. İstanbul'daki Ayasofya ve Kariye müzelerinin camiye çevrilmesine gerek olmadığını savunan İstanbul Fener Rum Patriği Bartholomeos, Türk hükümetinin eylemlerinin Yunanları, onların kimliğini ve kültürünü rencide ettiğini belirtti.

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İstanbul Fener Rum Patriği Bartholomeos.
İstanbul Fener Rum Patriği Bartholomeos.

İstanbul'daki Ayasofya ve Kariye müzelerinin camiye çevrilmesine gerek olmadığını savunan İstanbul Fener Rum Patriği Bartholomeos, Türk hükümetinin eylemlerinin Yunanları, onların kimliğini ve kültürünü rencide ettiğini belirtti.

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"Kültürümüzü rencide ediyor"

Sputnik'in haberine göre Fener Rum Patriği Bartholomeos, "Birkaç ay önce Ayasofya camiye dönüştürüldü. Daha sonra da en güzel manastırlardan Kariye de cami yapıldı.

Sanki şehirdeki camiler yetmiyormuş, sanki buradaki çoğunluk dininin inananları için çok sayıda ibadethane ihtiyacı doğmuş gibi yönetenler, aceleyle bu kararları aldı. Bu eylemler bizi, kimliğimizi, tarihimizi, kültürümüzü rencide ediyor. Sabrediyoruz ve dua ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Hazımsızlık sürüyor

Bu, Bartholomeos'un Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesiyle ilgili ikinci açıklaması oldu. 1 Temmuz'da Feriköy’deki 12 Havariler Kilisesi’ndeki ayinden sonra konuşan Bartholomeos, "Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi, dünyada milyonlarca Hıristiyanı, İslam’a karşı çevirecektir. Oysa istenen şey birliktir” demişti.

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