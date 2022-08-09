Fenerbahçeli taraftarlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küfürlü tezahürat büyük tepki topladı

Dün Fenerbahçe, Süper Lig’e bu yıl yükselen Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Sahada iyi bir oyun sergileyemeyen sarı-lacivertli takım, rakibiyle 3-3 berabere kaldı.
Bu karşılaşma öncesi, bir grup taraftar Kadıköy’de buluştu.21.45’teki maç öncesi yemek yiyen taraftarlar, birden tezahürata başladı.
Küfürlerin havada uçuştuğu o dakikalarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için ağza alınmayacak sözler koro halinde söylendi.
- Alkol alıp Cumhurbaşkanı için “....ol git Recep Tayyip” şeklinde küfürlü tezahürat yapan taraftarlar, bir yandan da alkış tuttu.
CHP'Lİ İSMİN OĞLU OLDUĞUĞ İDDİASI
Recep Tayyip Erdoğan’a küfür edip video çeken kişi CHP İstanbul teşkilatının önemli isimlerinden iş insanı Ali Oral'ın oğlu Berkan Oral olduğu iddia edildi.
Sosyal medyadan tepki yağdı: