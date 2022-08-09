Gündem Fenerbahçeli taraftarlardan Cumhurbaşkanı Erdoğana küfürlü tezahürat büyük tepki topladı
İSTANBUL

Fenerbahçeli taraftarlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küfürlü tezahürat büyük tepki topladı

Fenerbahçe-Ümraniyespor maçı öncesi Kadıköy'de bir grup taraftar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a koro halinde küfretti. Bu anlar, sosyal medyadan da paylaşılınca tepki gördü. Öte yandan

Erdoğan’a küfür edip video çeken kişinin, CHP İstanbul teşkilatının önemli isimlerinden iş insanı Ali Oral'ın oğlu Berkan Oral olduğu iddia edildi.

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Haber Merkezi Diğer
Fenerbahçeli taraftarlardan Cumhurbaşkanı Erdoğana küfürlü tezahürat büyük tepki topladı
Fenerbahçeli taraftarlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küfürlü tezahürat büyük tepki topladı

Dün Fenerbahçe, Süper Lig’e bu yıl yükselen Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Sahada iyi bir oyun sergileyemeyen sarı-lacivertli takım, rakibiyle 3-3 berabere kaldı.

Bu karşılaşma öncesi, bir grup taraftar Kadıköy’de buluştu.21.45’teki maç öncesi yemek yiyen taraftarlar, birden tezahürata başladı.

Küfürlerin havada uçuştuğu o dakikalarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için ağza alınmayacak sözler koro halinde söylendi.

  • Alkol alıp Cumhurbaşkanı için “....ol git Recep Tayyip” şeklinde küfürlü tezahürat yapan taraftarlar, bir yandan da alkış tuttu.

CHP'Lİ İSMİN OĞLU OLDUĞUĞ İDDİASI

Recep Tayyip Erdoğan’a küfür edip video çeken kişi CHP İstanbul teşkilatının önemli isimlerinden iş insanı Ali Oral'ın oğlu Berkan Oral olduğu iddia edildi.

Sosyal medyadan tepki yağdı:

Memnun değil

Memnun değil

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