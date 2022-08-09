Fenerbahçeli taraftarlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küfürlü tezahürat büyük tepki topladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çay davetinde bulunan aileye ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hüseyin Gazi Cemevi'nden ayrılmasının ardından Mamak'ta kendisini çaya davet eden bir aileyi ziyaret etti. Bahadır Çaşmaz'ın evine konuk olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada çay içti, ev sakinleriyle sohbet etti. Erdoğan, ayrıca sokakta kendisini bekleyen ve sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.