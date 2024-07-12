Fenomenlere 'Kuyu-8' operasyonu: Neslim Güngen ve İnanç Güngen çifti adliyede

Muhtarlık seçimini kaybedince kendisine oy vermeyen akrabalarına sitem dolu şiir yazıp, sosyal medyada gündem olan çoban Aydın Battal, sattığı 7 koyununun parasını alamadığını belirtip, dolandırıldığını söyledi. Dolandırıcılara da sitem dolu şiir yazan Battal, "Bunlar bu şekilde yapınca benim eşimle de aram açıldı." ifadelerini kullandı. Olay gerçekleştikten sonra şikayet edecek yer bulamadığını söyleyen Battal, "Kime edeyim? İmdat dedim, Allah'a şikayet ettim." dedi.