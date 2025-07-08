Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Fes taktı diye ifade verdi!

Fes taktı diye ifade verdi!

04:008/07/2025, Salı
G: 8/07/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fatih Aktaş
Fatih Aktaş

Trabzon’dan Şanlıurfa’ya yolculuk eden Fatih Aktaş isimli bir vatandaş, başında fes bulunduğu gerekçesiyle bir yolcunun tepkisine maruz kaldı. Tepki gösteren kadın yolcu, fesin yasak olduğunu öne sürerek Aktaş’ı şikayet edeceğini söyledi. Otobüs Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesine ulaştığında jandarma karakolunda savcılık talimatıyla ifadesi alınan Aktaş, serbest bırakıldı. Olayı sosyal medya hesabından duyuran Aktaş, otobüsteki kadının kendisine dönerek, “Düşündüğünüz ülke asla olmayacak” dediğini ve cep telefonundan sürekli kanun maddelerini okuyarak baskı oluşturduğunu anlattı. Fatih Aktaş hakkında henüz adli bir işlem başlatılmadığı öğrenildi.

KANUNEN YASAK DEĞİL

Olay sosyal medyada büyük tepki topladı. Pek çok kullanıcı, fesin doğrudan yasaklanmış bir kıyafet olmadığını, 1934 tarihli kanunun yalnızca bazı resmî pozisyonlardaki üniformalar ve dinî kisvelerle ilgili düzenleme getirdiğini vurguladı. Hukukçular da ifade özgürlüğü ve inançla bağlantılı sembollerin cezai işlem konusu yapılamayacağını belirtti.



#Trabzon
#Fes
#Fatih Aktaş
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 LGS sonuçları saat kaçta ilan edilecek? MEB sonuç ve tercih tarihleri