Fes taktı diye ifade verdi!

Trabzon’dan Şanlıurfa’ya yolculuk eden Fatih Aktaş isimli bir vatandaş, başında fes bulunduğu gerekçesiyle bir yolcunun tepkisine maruz kaldı. Tepki gösteren kadın yolcu, fesin yasak olduğunu öne sürerek Aktaş’ı şikayet edeceğini söyledi. Otobüs Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesine ulaştığında jandarma karakolunda savcılık talimatıyla ifadesi alınan Aktaş, serbest bırakıldı. Olayı sosyal medya hesabından duyuran Aktaş, otobüsteki kadının kendisine dönerek, “Düşündüğünüz ülke asla olmayacak” dediğini ve cep telefonundan sürekli kanun maddelerini okuyarak baskı oluşturduğunu anlattı. Fatih Aktaş hakkında henüz adli bir işlem başlatılmadığı öğrenildi.