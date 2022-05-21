Festival tadında Gençlik Günleri ​

Esenler Belediyesi’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlediği “Esenler Gençlik Günleri” başladı. 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde yapılan festivalin açılış konuşmasını Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu yaptı.
100 BİN GENÇLE BULUŞACAĞIZ
Festivalin başlangıç ve bitiş tarihini belirlerken iki önemli tarihi birleştirdiklerinin altını çizen Göksu, “Gençlerimizin, 19 Mayıs’ın ruhunu ve 29 Mayıs’ın heyecanını beraber yaşamasını istedik.” diye konuştu. Festivalin Esenler’de kapsamlı bir gençlik projesi haline geldiğini söyleyen Göksu, “Hedefimiz, en az 100 bin gencimizle konserlerde, sanatta, teknolojide bir araya gelmek, Türkiye’nin öncüleriyle buluşturmak. Dünyada herkesin başarısından söz ettiği İHA ve SİHA’ larımızın mucitleriyle bir araya getireceğiz ki, kendi geleceklerini kurarken istikametlerini belirlesinler. Esenler’de genç hisseden herkesle Gençlik Günleri çerçevesinde buluşacağız” dedi.