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İSTANBUL

Festival tadında Gençlik Günleri

Esenler Belediyesi’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlediği “Esenler Gençlik Günleri” başladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Festival tadında Gençlik Günleri ​
Konserlerden buluşmalara pek çok aktivitenin yapılacağı Esenler Gençlik Günleri’nd spor, ekonomi, sanat, teknoloji, sosyal medya söyleşileri düzenlenecek. Etkinlikler, go-kart, paintball, yamaç paraşütü, e-spor ve satranç turnuvaları ile renklenecek.

Esenler Belediyesi’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlediği “Esenler Gençlik Günleri” başladı. 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde yapılan festivalin açılış konuşmasını Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu yaptı.

M. Tevfik Göksu
M. Tevfik Göksu

100 BİN GENÇLE BULUŞACAĞIZ

Festivalin başlangıç ve bitiş tarihini belirlerken iki önemli tarihi birleştirdiklerinin altını çizen Göksu, “Gençlerimizin, 19 Mayıs’ın ruhunu ve 29 Mayıs’ın heyecanını beraber yaşamasını istedik.” diye konuştu. Festivalin Esenler’de kapsamlı bir gençlik projesi haline geldiğini söyleyen Göksu, “Hedefimiz, en az 100 bin gencimizle konserlerde, sanatta, teknolojide bir araya gelmek, Türkiye’nin öncüleriyle buluşturmak. Dünyada herkesin başarısından söz ettiği İHA ve SİHA’ larımızın mucitleriyle bir araya getireceğiz ki, kendi geleceklerini kurarken istikametlerini belirlesinler. Esenler’de genç hisseden herkesle Gençlik Günleri çerçevesinde buluşacağız” dedi.

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