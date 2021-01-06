Gündem Fethi Sekin unutulmadı Rahmet ve minnetle
İZMİR

Fethi Sekin unutulmadı: Rahmet ve minnetle

Fethi Sekin unutulmadı: Rahmet ve minnetle

İzmir Adliyesi’ne 2017’de düzenlenen terör saldırısını dikkati ve kahramanlığı ile durduran Şehit polis Fethi Sekin, İzmir’de ve Elazığ’daki kabri başında anıldı. İzmir’de heykeline çiçek bırakıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şehit polis için Elazığ Baskil’e bağlı Doğancık köyündeki kabri başında tören düzenlendi.
Şehit polis için Elazığ Baskil’e bağlı Doğancık köyündeki kabri başında tören düzenlendi.

Şehit polis Fethi Sekin İzmir Adliyesi ve Elazığ’daki kabri başında anıldı. 5 Ocak 2017’de İzmir Adliyesi’ne düzenlenen terör saldırısını canı pahasına engelleyen Fethi Sekin, şehadetinin 4. yılında da unutulmadı.

  • Şehit polis için Elazığ Baskil’e bağlı Doğancık köyündeki kabri başında tören düzenlendi. Törene Vali Erkaya Yırık, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz ve Belediye Başkanı İhsan Akmurat ile protokol üyeleri, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

İletişim Başkanı Altun, şehit Fethi Sekin'i
OYNAT 02:12
İletişim Başkanı Altun, şehit Fethi Sekin'i "Yiğitler Destanı" türküsüyle andı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, şehit Fethi Sekin'i şehadetinin 4. yılında 'Yiğitler Destanı' türküsüyle andı. Altun, Fethi Sekin'in şehadetinin 4. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan ve şehit Fethi Sekin'in de anıldığı 'Yiğitler Destanı' türküsüne yer verdi. Fahrettin Altun paylaşımında, 'Şehit Fethi Sekin'i ve bu cennet vatanın baharına çiçek vermiş bütün yiğitleri rahmetle anıyorum. Siyaset adı altında terör örgütlerine hizmet edenlere binlerce lanet olsun' ifadelerini kullandı.

  • Kur’an-ı Kerim okunduktan sonra dualar edilip mezara karanfil bırakıldı. Şehidin babası Mehmet Zeki Sekin, rahatsızlığı nedeniyle törene katılamadı. İzmir Adliyesi de Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can’ı andı. Salgın nedeniyle katılımın sınırlı tutulduğu törene Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre ve Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkan Vekili Oktay Tabur, başsavcı vekilleri, hakimler, savcılar ve adliye çalışanları katıldı.

Şehit Fethi Sekin, mezarı başında anıldı
OYNAT 00:59
Şehit Fethi Sekin, mezarı başında anıldı
İzmir Adliyesi'ne yönelik 5 Ocak 2017'de PKK'lı teröristlerin düzenlediği bombalı ve uzun namlulu saldırıyı önleyen, mermisi bitince teröristlerin açtığı ateşle şehit olan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi'nde motosikletli Şahinler Timi'nde görevli Fethi Sekin, olayın 4'üncü yıl dönümünde memleketi Elazığ'ın Baskil ilçesi Doğancık köyündeki mezarı başında anıldı.

ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ YERE KARANFİL

Fethi Sekin’in anıtına karanfil bırakan heyet daha sonra kahraman polisin şehit düştüğü noktaya giderek dua etti. Adliyeye kurulan dev ekranlardan Fethi Sekin ve Musa Can’ın görüntüleri ve şehitlerin anısına özel hazırlatılan video klip yayınlandı. Sekin ve Can’ın fotoğraflarıyla birlikte “Bu vatan ve İzmir Adliyesi sizleri unutmadı asla unutmayacak” ifadelerine yer verildi.

Kortejle saygı turu

  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun şehitleri rahmetle yad etti, sosyal medyada binlerce mesaj paylaşıldı. Fethi Sekin’in mesai arkadaşları da İzmir’de 50 araçlık kortej oluşturdu. Şehit Polis Fethi Sekin Caddesi’nde ekip otoları ve motosikletleriyle bir araya gelen polisler, Türk bayrağı ve Fethi Sekin posteri açtı. Sirenler eşliğinde Konak Meydanı’na kadar saygı turu atıldı.

Abone Ol Google News
Galatasaraya ağır darbe

Galatasaray'a ağır darbe

​Sarı kırmızılılar deplasmanda Konyaspor'a 4-3 yenildi.
Ambulanslarölüme terk edecek

Ambulanslar
ölüme terk edecek

​ABD'de tartışma yaratan koranavirüs kararı.
MSBden darbe imalarına tepki

MSB'den darbe
imalarına tepki

İlker Başbuğ'un açıklamalarına demokrasi cevabı.
'Öteki' Boğaziçi!

'Öteki' Boğaziçi!

​Prof. Dr. Mim Kemal Öke anlatmıştı...
Çin'den <br>bilim heyetine veto

Çin'den
bilim heyetine veto

Koronavirüsün kökenini araştıracaklardı.
Evlerine kavuşan depremzedeler konuştu

Evlerine kavuşan depremzedeler konuştu

​Yapılanları görmeyenler var ama çok güzel iş başardılar.

Ağır hasta <br>sayısı azalıyor

Ağır hasta
sayısı azalıyor

​Sağlık Bakanlığı son 24 saati açıkladı.
'Düşsen de korkma!'

'Düşsen de korkma!'

​Emniyet Genel Müdürlüğü paylaştı.
'Bu nasıl bir ikiyüzlülüktür?'

'Bu nasıl bir ikiyüzlülüktür?'

​Baba Gültekin: CHP'liler dün destek veriyordu, bugün şikayet ediyorlar.

Koronavirüse<br>yakalandı

Koronavirüse
yakalandı

​Milli futbolcumuzun tedavisine başlandı.

Yakınları bile ondan korkuyor

Yakınları bile ondan korkuyor

"Rüyalarıma giriyorlar arada. Hiç korkmuyorum"

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.