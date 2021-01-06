Fethi Sekin unutulmadı: Rahmet ve minnetle

Şehit polis Fethi Sekin İzmir Adliyesi ve Elazığ’daki kabri başında anıldı. 5 Ocak 2017’de İzmir Adliyesi’ne düzenlenen terör saldırısını canı pahasına engelleyen Fethi Sekin, şehadetinin 4. yılında da unutulmadı.
- Şehit polis için Elazığ Baskil’e bağlı Doğancık köyündeki kabri başında tören düzenlendi. Törene Vali Erkaya Yırık, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz ve Belediye Başkanı İhsan Akmurat ile protokol üyeleri, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.
- Kur’an-ı Kerim okunduktan sonra dualar edilip mezara karanfil bırakıldı. Şehidin babası Mehmet Zeki Sekin, rahatsızlığı nedeniyle törene katılamadı. İzmir Adliyesi de Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can’ı andı. Salgın nedeniyle katılımın sınırlı tutulduğu törene Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre ve Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkan Vekili Oktay Tabur, başsavcı vekilleri, hakimler, savcılar ve adliye çalışanları katıldı.
ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ YERE KARANFİL
Fethi Sekin’in anıtına karanfil bırakan heyet daha sonra kahraman polisin şehit düştüğü noktaya giderek dua etti. Adliyeye kurulan dev ekranlardan Fethi Sekin ve Musa Can’ın görüntüleri ve şehitlerin anısına özel hazırlatılan video klip yayınlandı. Sekin ve Can’ın fotoğraflarıyla birlikte “Bu vatan ve İzmir Adliyesi sizleri unutmadı asla unutmayacak” ifadelerine yer verildi.
Kortejle saygı turu
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun şehitleri rahmetle yad etti, sosyal medyada binlerce mesaj paylaşıldı. Fethi Sekin’in mesai arkadaşları da İzmir’de 50 araçlık kortej oluşturdu. Şehit Polis Fethi Sekin Caddesi’nde ekip otoları ve motosikletleriyle bir araya gelen polisler, Türk bayrağı ve Fethi Sekin posteri açtı. Sirenler eşliğinde Konak Meydanı’na kadar saygı turu atıldı.