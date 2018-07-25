FETÖ Afrika’da boş durmuyor!

Güney Afrika’da Türkiye aleyhine kampanyalarını sürdüren FETÖ’cüler BRİCS zirvesi için bugün bu ülkeye gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyareti öncesinde bir grup gazeteciyi Pensilvanya’ya götürdü. Üstlendikleri Güney Afrika’da bildikleri en iyi işe soyunarak Türk iş adamları ile kurumlarına yönelik karalama ve düzmece delillerle açtırdıkları dava kumpaslarının yanı sıra Türkiye’nin yanında yer alan çeşitli çevreleri de hedeflerine dahil eden FETÖ yapılanması yargıdan tokat yemesine rağmen yılmıyor.

KARALAMA VE İFTİRA KAMPANYASI

Hakkında örgütün açtığı düzmece davalar yargıdan dönen MÜSİAD Güney Afrika Başkanı Abubekir, “Devlet Başkanı Erdoğan’ın Güney Afrika ziyaretinden önce bir grup gazeteciyi FETÖ elebaşını ziyaret etmek üzere Pensilvanya’ya götüren FETÖ’cüler basın yayın yoluyla Güney Afrika’da kamuoyunu etki altında tutmaya ve FETÖ ile ilgili pozitif gündem oluşturmaya çalışarak Devlet Başkanımızın ziyaretine yönelik karalama ve iftira kampanyaları amaçladıkları gözlenmektedir” dedi.

BÜTÜN UĞRAŞLAR BOŞA ÇIKACAK

Gelişmelerle ilgili konuşan Salim, "Güney Afrika ile Türkiye arasında Sayın Ramaphosa’nin secilmesiyle başlayan olumlu hava BRICS zirvesine Devlet Başkanımız Sayın Erdoğan’ın katılmasıyla daha ileri bir seviyeye gelecektir. Buna karsı yapılan bütün uğraşlar boşunadır. Türkiye ve Güney Afrika arasındaki gelişen güzel ve etkin ilişkilerin yıkılmasına asla imkan vermeyeceğiz, iki ülke arasındaki özellikle ticari ilişkilerin gelişmesi için bugüne kadar vermiş olduğumuz gayret artarak devam edecek ve Devlet Başkanımızın ziyareti ile beraber bu ilişkiler zirve noktasına ulaşacaktır" dedi.