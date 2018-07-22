Gündem FETÖ borsasına 5 tutuklama
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

FETÖ borsasına 5 tutuklama

Bursa’da FETÖ’den tutuklanan bazı iş adamlarını para karşılığında tahliye ettirmeye çalışan 9 şüpheliden 5’i tutuklandı. Eski Bursa Valisi Şahabettin Harput, Mehmet Ali Yayıkçı ve Ali Kemal Turhan’ın 50’şer bin lira kefaletle tahliye edilmeleri tepki çekmişti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
FETÖ’den tutuklanan bazı iş adamlarını tahliye ettirme vaadiyle kandıran çete çökertildi
FETÖ’den tutuklanan bazı iş adamlarını tahliye ettirme vaadiyle kandıran çete çökertildi

Bursa ve çevre illerde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda tutuklanan bazı iş adamlarını para karşılığında tahliye ettirmeye çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 5’i tutuklandı.

PARA KARŞILIĞINDA TAHLİYE!

Bazı kişilerin Bursa ve çevresindeki illerde FETÖ’den tutuklu bulunan iş adamlarının aileleriyle ya da kendileriyle irtibata geçtikleri, onları para karşılığında tahliye ettirebileceklerini söyledikleri ve iş adamlarından para aldığı tespit edilen E.E.Ç’nin aralarında bulunduğu 9 kişinin emniyetteki işlemleri tamamladı. Adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 5’i tutuklandı, 3’ü adli kontrol şartıyla serbest kaldı. E.E.Ç’nin ise adliyedeki işlemleri sürüyor. Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen FETÖ davasında, eski Bursa Valisi Şahabettin Harput, Mehmet Ali Yayıkçı ve Ali Kemal Turhan’ın 50’şer bin lira kefaletle tahliye edilmeleri büyük tepki çekmişti. Yeni Şafak, 6 Temmuz’da konuyu gündeme taşımıştı. FETÖ’ye bağış yapanlara veren Harput’la ilgili skandal karar, “Oldu olacak bütün FETÖ’cüleri tahliye edin” eleştirilerine neden olmuştu.

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