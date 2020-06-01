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Gündem FETÖ dosyası açıldı FETÖnün bilinmeyenleri TVNET özel yayınında konuşuldu
İSTANBUL

FETÖ dosyası açıldı: FETÖ'nün bilinmeyenleri TVNET özel yayınında konuşuldu

Uluslararası bir tehdit haline gelen FETÖ ile ilgili bilinmeyenler TVNET özel yayınında gün yüzüne çıktı. ETÖ’nün gerçek amacı, tarih tarih önemli kavşakları, CIA’nın örgüte aktardığı paralar, örgütün gerçek kurucuları gibi önemli başlıkları TVNET Haber Müdürü Serhat İbrahimoğlu'nun moderatörlüğünde Hürriyet Gazetesi Yazarı Nedim Şener, Gazeteci-Yazar Ceyhun Bozkurt, Gerçek Hayat Genel Yayın Yönetmeni Kemal Özer ve Yeni Şafak Ankara Haber Müdürü Hüseyin Likoğlu tarafından masaya yatırdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Dünyanın en alçak terör örgütü FETÖ’nün bilinmeyenleri TVNET ekranlarında ortaya çıkarıldı.

Uluslararası bir tehdit haline gelen FETÖ ile ilgili bilinmeyenler TVNET özel yayınında gün yüzüne çıktı.



FETÖ’nün gerçek amacı, tarih tarih önemli kavşakları, CIA’nın örgüte aktardığı paralar, örgütün gerçek kurucuları TVNET ekranlarında ortaya çıkarıldı. Örgütün büyüklüğü, tarihsel arka planı gibi kritik başlıklar TVNET Haber Müdürü Serhat İbrahimoğlu'nun moderatörlüğünde Hürriyet Gazetesi Yazarı Nedim Şener, Gazeteci-Yazar Ceyhun Bozkurt, Gerçek Hayat Genel Yayın Yönetmeni Kemal Özer ve Yeni Şafak Ankara Haber Müdürü Hüseyin Likoğlu tarafından masaya yatırıldı.

Nedim Şener’den bomba açıklamalar: FETÖ’nün 2007’deki cinayet ve kumpasları yeniden tezgahlanıyor
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Nedim Şener’den bomba açıklamalar: FETÖ’nün 2007’deki cinayet ve kumpasları yeniden tezgahlanıyor
Uluslararası bir tehdit haline gelen FETÖ ile ilgili bilinmeyenler TVNET özel yayınında TVNET Haber Müdürü Serhat İbrahimoğlu'nun moderatörlüğünde Hürriyet Gazetesi Yazarı Nedim Şener, Gazeteci-Yazar Ceyhun Bozkurt, Gerçek Hayat Genel Yayın Yönetmeni Kemal Özer ve Yeni Şafak Ankara Haber Müdürü Hüseyin Likoğlu tarafından masaya yatırıldı. Hürriyet Gazetesi Yazarı Nedim Şener FETÖ ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Rahip Santora cinayeti ve Hrant Dink suikastı öncesinde yaşananların yeniden tezgahlandığını belirten Şener, Üsküdar'da kiliseye gerçekleştirilen saldırı, Hrant Dink Vakfına ölüm tehditleri ve ırkçılık üzerinden algı oluşturulmaya çalışıldığını belirtti.


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