FETÖ dosyası açıldı: FETÖ'nün bilinmeyenleri TVNET özel yayınında konuşuldu

Nedim Şener’den bomba açıklamalar: FETÖ’nün 2007’deki cinayet ve kumpasları yeniden tezgahlanıyor

Uluslararası bir tehdit haline gelen FETÖ ile ilgili bilinmeyenler TVNET özel yayınında TVNET Haber Müdürü Serhat İbrahimoğlu'nun moderatörlüğünde Hürriyet Gazetesi Yazarı Nedim Şener, Gazeteci-Yazar Ceyhun Bozkurt, Gerçek Hayat Genel Yayın Yönetmeni Kemal Özer ve Yeni Şafak Ankara Haber Müdürü Hüseyin Likoğlu tarafından masaya yatırıldı. Hürriyet Gazetesi Yazarı Nedim Şener FETÖ ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Rahip Santora cinayeti ve Hrant Dink suikastı öncesinde yaşananların yeniden tezgahlandığını belirten Şener, Üsküdar'da kiliseye gerçekleştirilen saldırı, Hrant Dink Vakfına ölüm tehditleri ve ırkçılık üzerinden algı oluşturulmaya çalışıldığını belirtti.