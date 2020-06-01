FETÖ dosyası açıldı: FETÖ'nün bilinmeyenleri TVNET özel yayınında konuşuldu

Dünyanın en alçak terör örgütü FETÖ’nün bilinmeyenleri TVNET ekranlarında ortaya çıkarıldı.
Uluslararası bir tehdit haline gelen FETÖ ile ilgili bilinmeyenler TVNET özel yayınında gün yüzüne çıktı.
#CANLI Uluslararası bir tehdit haline gelen FETÖ ile ilgili bilinmeyenler @tvnet özel yayınında gün yüzüne çıkıyor. Gazeteciler @nedimsener2010@cankemalozer@cyhnbzkrt ve Hüseyin Likoğlu @serhatibrahim’in" class="redactor-linkify-object">https://twitter.com/serhatibra... sunduğu Net Bakış’ta bir araya geliyor https://t.co/JdzdqajNlf— Yeni Şafak #EvdeKal🏡 (@yenisafak) June" class="redactor-linkify-object">https://twitter.com/yenisafak/... 1, 2020
FETÖ’nün gerçek amacı, tarih tarih önemli kavşakları, CIA’nın örgüte aktardığı paralar, örgütün gerçek kurucuları TVNET ekranlarında ortaya çıkarıldı. Örgütün büyüklüğü, tarihsel arka planı gibi kritik başlıklar TVNET Haber Müdürü Serhat İbrahimoğlu'nun moderatörlüğünde Hürriyet Gazetesi Yazarı Nedim Şener, Gazeteci-Yazar Ceyhun Bozkurt, Gerçek Hayat Genel Yayın Yönetmeni Kemal Özer ve Yeni Şafak Ankara Haber Müdürü Hüseyin Likoğlu tarafından masaya yatırıldı.