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İSTANBUL

FETÖ Elebaşı Gülen ile Adnan Oktar aynı kod adını kullanıyormuş

FETÖ Elebaşı ile Oktar aynı kod adını kullanmış

Geçtiğimiz günlerde Emniyet Müdürlüğü'nün baskınıyla gözaltına alınan ve daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Adnan Oktar ile ilgili farklı detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre FETÖ Elebaşı Gülen ile Oktar aynı kod adını kullanıyormuş.

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FETÖ Elebaşı Gülen ile Adnan Oktar'ın aynı kod adını kullandığı ortaya çıktı.
FETÖ Elebaşı Gülen ile Adnan Oktar'ın aynı kod adını kullandığı ortaya çıktı.

Adnan Oktar suç örgütüne yapılan operasyonlar ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Adnan Oktar hakkında ilginç bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Sabah'ın haberine göre, Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen ile ilgili itirafçı olan bir örgüt mensubu Gülen'in kod adının Dayı olduğunu söylemişti. Aynı zamanda 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin elebaşı Fetullah Gülen'in bir diğer kod adının ise Kaptan olduğu biliniyordu.

KOD ADLARI AYNI

  • Geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonla onlarca üyesiyle gözaltına alınan Adnan Oktar'ın kod adının da aynı terör örgütü elebaşı Gülen gibi 'Dayı' olduğu öğrenildi. Oktar'ın Gülen'in kod adını kullanması dikkat çekti.

Bilindiği televizyon kanalında vitrin olarak sergilediği 'kedicik' olarak lanse ettiği kadınlarla anılan Adnan Oktar'a yönelik Mali polis tarafından operasyon düzenlenmişti. Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu yüzlerce örgüt üyesi gözaltına alınmış, işlemleri ardından Oktar ve çok sayıda mensubu tutuklanmıştı.

OKTAR VE ÜYELERİNİN SUÇLARI

Oktar ve suç örgütü üyeleri hakkında; Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, vergi usul kanununa muhalefet, özel hayatın gizliliğini ihlal, çocukların cinsel istismarı, cinsel saldırı, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verilerin kaydedilmesi siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi, reşit olmayanla cinsel ilişki, çocuğun kaçırılması veya alıkonulması cinsel taciz, şantaj, halkı askerlikten soğutma, ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin engellenmesine dair kanuna muhalefet, hakaret, suç uydurma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, siyasi ve askeri casusluk, terörle mücadele kanununa muhalefet, eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, kaçakçılıkla mücadele kanuna muhalefet, rüşvet, dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, tehdit, cebir, iftira, alan tanıklık, eziyet suçlarından soruşturma yürütülüyor.

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