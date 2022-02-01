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KAYSERİ

FETÖ hükümlüsü 2 kişi yakalandı

Kayseri’de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay cezası bulunan 2 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı

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Haber Merkezi İHA
FETÖ hükümlüsü 2 kişi yakalandı
FETÖ hükümlüleri yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığınca terör suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik müşterek çalışma başlattı. Kırşehir İlamat ve İnfaz Bürosunun kararı ile FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan haklarında 6 yıl 3 ay hüküm bulunan M.D. ve S.G.’nin kentte olduğunu tespit eden ekipler, operasyon düzenlendi. Şüpheli 2 kişi düzenlenen operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.
Şahısların adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilecekleri öğrenildi.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan faaliyetlerin, vatandaşlarında desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.

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