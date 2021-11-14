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KONYA

FETÖ itirafçılarından 203 yeni isim

Konya merkezli 10 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 10'unun 'etkin pişmanlık' yasasından yararlanıp itirafçı olması ile 467 örgüt üyesi, tespit edildi. 467 kişiden 203'nün ilk defa deşifre olduğu ve bunların arasındaki 70 kişinin de halen aktif olarak kamu görevi yaptığı saptandı.

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Haber Merkezi DHA
FETÖ itirafçılarından 203 yeni isim
FETÖ itirafçı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörlü Mücadele Şubesi ekipleri, 5 Kasım'da düzenledi. Konya, İstanbul, Isparta, Manisa, Ankara, Antalya, Mersin, Adana, Şanlıurfa ve Iğdır olmak üzere 10 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen baskında, örgütün 'büyük bölge talebe', 'şehir dışı talebe', 'bölge talebe' gibi sorumluluklarını üstlenen 12 kişi, gözaltına alındı.
Şüphelilerden 10'u 'etkin pişmanlık' yasasından yararlanıp itirafçı oldu. İtirafçılar, örgüt içindeki yapılanmaları ve kimlerin üye olduğunu anlattı.

DEŞİFRE EDİLENLERE DE SORUŞTURMA

İtirafçı şüphelilerin verdiği ifadeler doğrultusunda örgüt üyesi 467 kişi tespit edildi. Polis, yaptığı araştırmada 467 kişiden 203'nün ilk defa deşifre olduğunu saptadı. Haklarında bugün kadar herhangi bir işlem yapılan 203 kişiden 70'inin halen aktif olarak kamu görevlisi olduğu, 133'nün de özel sektörde çalıştığı belirlendi. Aralarından 21'nin ise 'bölge talebe' sorumlusu görevini yürüttüğü tespit edildi. Deşifre edilen yeni örgüt üyeleri hakkında da soruşturma başlatıldı. Yeni tespit edilen örgüt üyeleri haklarında soruşturma başlatıldı. Bu arada operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u 'etkin pişmanlık' yasasından faydalanıp serbest bırakıldı, 2 kişi de tutuklandı.

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