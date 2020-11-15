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POLİTİKA

FETÖ kanalının dizisi çalıntı çıktı

Samanyolu TV’de yayınlanan ve kanal kapanana kadar yüksek reytinglerle oynayan ‘Küçük Gelin’ isimli dizinin senaryosunun çalıntı olduğu istinaf mahkemesinin kararıyla kesinleşti.

Haber Merkezi İHA
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İlk bölümü 8 Eylül 2013’te Samanyolu TV’de başlayan ve kanal kapanana kadar yüksek reytinglerle oynayan ‘Küçük Gelin’ dizisiyle ilgili yazar Dursaliye Şahan, senaryonun kendisinin ‘Güvercin’ adlı hikayesinden alındığı iddiasıyla mahkemeye başvurmuştu. Şahan dilekçesinde, projesini okuması için senarist Erkan Çıplak ile paylaştığını, Çıplak’ın ise kadrolu çalıştığı Samanyolu TV’de projeyi kendi eseriymiş gibi sunduğunu belirtmişti.

  • Samanyolu TV’nin kapanmasının ardından senarist Erkan Çıplak, FETÖ zanlısı olarak aranırken yurt dışına kaçmıştı. Çıplak, davaya ilişkin yazılı verdiği savunmasında ‘Küçük Gelin’ dizisinin hikayesini akil insanlardan duyduğunu öne sürmüştü.

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Davalılar istinaf yoluna başvurdu


Davada kararını açıklayan mahkeme, Samanyolu TV’nin, Makro Mikro Yapım’ın ve senarist Erkan Çıplak’ın suçlu olduğuna karar vererek, yazar Dursaliye Şahan’a maddi ve manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Karara itiraz eden davalılar istinaf yoluna başvurdu. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesi hakimi dosyayı inceleyerek kararı onayladı.

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"Fikir hırsızlığı cezasız kalmamalı"

Sonuçlanan telif davasının arkasından açıklama yapan yazar Dursaliye Şahan, özellikle fikir işçiliğinin kabul edilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Şahan, "2014 yılında başlayıp yaklaşık yedi yıl süren davamız lehimize sonuçlanarak bitti. Alınan kararın sanata verilen değer ve fikir işçiliğinin görünürlüğü açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Fikir hırsızlığı cezasız kalmamalı. Yapımcılar ve kanallar da hayata geçirecekleri projelerin eser sahibinden emin olmalı. Ayrıca RTÜK de intihale karşı sessiz kalmamalı” dedi.

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