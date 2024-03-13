FETÖ medyası Avrupa'da yapılanıyor

Teröristbaşı Fetullah Gülen'in son dönemde medya üzerinden üyelerine gizli veya açıktan talimatlar vermesi üzerine örgütün firari yöneticileri Almanya'da bir medya organizasyonu gerçekleştirdi. Talimatların ardından la birlikte aralarında Erkan Tufan Aytav, Abdullah Abdulkadiroğlu, Kerim Balcı, Cevheri Güven, Tarık Toros ve Adem Yavuz Arslan gibi Türkiye'de mahkemelerce aranan birçok firari FETÖ'cü Uluslararası Gazeteciler Derneği (IJA) adı altında yeni bir yapılanmaya gitti. FETÖ'nün basın faaliyetlerini tek elden yürütmeyi planlayan dernek, ABD ve Avrupa'nın pek çok şehrinde örgütlenerek Türkiye aleyhine kara propaganda yürütecek.