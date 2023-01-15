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KONYA

FETÖ operasyonu: İlk kez deşifre oldular

Konya merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına yerleşen ve örgüt adına yetiştirdiği elemanların devamlılığını sağlayan yapılanmada faaliyet gösterdikleri belirlenen 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda FETÖ ile iltisaki olan birçok şahsın ilk kez deşifre edildiği öğrenildi.

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Haber Merkezi İHA
FETÖ operasyonu: İlk kez deşifre oldular
FETÖ operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar devam ediyor.
Örgütün sözde yönetici konumunda olan, gizlilik çerçevesinde faaliyet göstererek kamu kurum ve kuruluşlarına yerleşerek örgüt adına devamlılığı sağladığı belirlenen 5 kişiye yönelik Konya merkezli 4 ilde Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Bölge temsilcisi, talebe temsilcisi gibi örgüt içerisinde yönetici konumunda olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Konya İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli ’Etkin Pişmanlık’ yasasından yararlanarak çıkarıldığı mahkemece adli kontrol ve yurtdışı yasağı şartı ile serbest bırakılırken, 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, şahısların alınan ifadesinde FETÖ ile iltisaki olan birçok şahsın ilk kez deşifre edildiği öğrenildi.

Mersin'de 15 FETÖ'cü için şafak operasyonu: Rüya içerikli 'umut' mesajları göndermişler
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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığız tarafından yürütülen FETÖPDY soruşturması kapsamına örgütün güncel yapılanması içinde olduğu iddia edilen 15 kişi tespit edildi.
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Şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon için harekete geçti.
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Şafak vakti 120 polisin katılımıyla gerçekleşen eş zamanlı operasyonlarda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
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Soruşturma kapsamında şüphelilerin, operasyonlarla zayıflayan örgütün, dağılmamak ve mensuplarının aidiyet duygusunu pekiştirmek için kriptolu yazışma uygulamaları üzerinden rüya içerikli umut mesajları gönderdiği tespit edildi.
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Ayrıca, örgütün öğrenci yapılanmasında yönetici olduğu ileri sürülen bir şüpheli hakkında aynı zamanda terör örgütü PKKKCK propagandasını yapmak suçundan da soruşturma yürütüldüğü belirlendi.
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Mersin'de 15 FETÖ'cü için şafak operasyonu: Rüya içerikli 'umut' mesajları göndermişler
Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın güncel yapılanması içerisinde yer aldığı öne sürülen 15 şüphelinin yakalanması için şafak vakti eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.


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