FETÖ operasyonu: İlk kez deşifre oldular

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar devam ediyor.

Örgütün sözde yönetici konumunda olan, gizlilik çerçevesinde faaliyet göstererek kamu kurum ve kuruluşlarına yerleşerek örgüt adına devamlılığı sağladığı belirlenen 5 kişiye yönelik Konya merkezli 4 ilde Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Bölge temsilcisi, talebe temsilcisi gibi örgüt içerisinde yönetici konumunda olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.



Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Konya İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli ’Etkin Pişmanlık’ yasasından yararlanarak çıkarıldığı mahkemece adli kontrol ve yurtdışı yasağı şartı ile serbest bırakılırken, 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, şahısların alınan ifadesinde FETÖ ile iltisaki olan birçok şahsın ilk kez deşifre edildiği öğrenildi.

REKLAM

FOTOĞRAF 12 Mersin Cumhuriyet Başsavcılığız tarafından yürütülen FETÖPDY soruşturması kapsamına örgütün güncel yapılanması içinde olduğu iddia edilen 15 kişi tespit edildi. Şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon için harekete geçti. Şafak vakti 120 polisin katılımıyla gerçekleşen eş zamanlı operasyonlarda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Soruşturma kapsamında şüphelilerin, operasyonlarla zayıflayan örgütün, dağılmamak ve mensuplarının aidiyet duygusunu pekiştirmek için kriptolu yazışma uygulamaları üzerinden rüya içerikli umut mesajları gönderdiği tespit edildi. Ayrıca, örgütün öğrenci yapılanmasında yönetici olduğu ileri sürülen bir şüpheli hakkında aynı zamanda terör örgütü PKKKCK propagandasını yapmak suçundan da soruşturma yürütüldüğü belirlendi. Mersin'de 15 FETÖ'cü için şafak operasyonu: Rüya içerikli 'umut' mesajları göndermişler Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın güncel yapılanması içerisinde yer aldığı öne sürülen 15 şüphelinin yakalanması için şafak vakti eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

GÜNDEM Özgür Özel’e FETÖ desteği