Gündem FETÖ soruşturması ByLock kullanıcısı 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
ANKARA

FETÖ soruşturması: ByLock kullanıcısı 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında ByLock kullanıcısı 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Haber Merkezi AA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında ByLock kullanıcısı 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

  • Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, örgütün gizli yazışma programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Açıklamaya göre, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

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