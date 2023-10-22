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FETÖ şüphelisi 14 kişi Türkiye'den kaçmaya çalışırken yakalandı

Antalya'da FETÖ üyesi olduğu öne sürülen 14 şüpheli, deniz yoluyla yurt dışına kaçmaya çalıştıkları bilgisi üzerine başlatılan operasyonla yakalandı.

Semih Bozkuş
23:50 . 22/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
FETÖ operasyonu (Arşiv)

FETÖ operasyonu (Arşiv)

Antalya'dan yurt dışına kaçmaya çalışan 14 FETÖ zanlısı yakalandı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde, FETÖ üyesi olduğu öne sürülen 14 şüpheli, deniz yoluyla yurt dışına kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü ile Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyesi kişilerin, deniz yoluyla Phaselis Koyu'ndan yurt dışına kaçmaya çalıştıkları bilgisi üzerine, Kemer Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçti.

Bölgede yapılan aramada, 14 zanlı yakalandı.

Şüpheliler arasında ihraç edilen kurmay albay, üsteğmen ve astsubayların da yer aldığı öğrenildi.

Zanlılar, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.



#FETÖ
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#yurt dışı
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