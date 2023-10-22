FETÖ şüphelisi 14 kişi Türkiye'den kaçmaya çalışırken yakalandı

Antalya’da 4 katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangının çıktığı dairede bulunan yaşlı kadın tesadüfen bölgeden geçen kurye çalışanları tarafından aşağı indirilirken, Pekines cinsi köpek de apartman sakinleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen kuryeye ilk müdahale ise olay yerinde yapıldı.