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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

FETÖ Tanzanya’da soru çalmış

Türkiye’de soru hırsızlığıyla devlet kurumlarına sızan FETÖ’nün, faaliyetlerini sürdürdüğü Tanzanya’da da üniversite sorularını çaldığı ortaya çıktı. Hırsızlığı deşifre edilen FETÖ’nün Feza Okulu’na soruşturma açıldı. Ancak, devlet içindeki FETÖ’cüler soruşmayı sümen altı etti. Tanzanya o günden sonra terör örgütüne yönelik hiçbir adım atmadı.

Yasemin Asan Yeni Şafak
FETÖ’nün Tanzanya’daki en önemli kurumu olan Feza Okulları’nda okuyan öğrenciler, yüksek bürokrasi ve zengin sınıfın çocuklarından oluşuyor.
FETÖ’nün Tanzanya’daki en önemli kurumu olan Feza Okulları’nda okuyan öğrenciler, yüksek bürokrasi ve zengin sınıfın çocuklarından oluşuyor.

Türkiye’nin girişimleri sonucunda birçok ülkede eğitim faaliyetleri son bulan terör örgütü FETÖ’nün Tanzanya’da faaliyetleri ise uzun yıllardır devam ediyor. Örgüt, Tanzanya’daki eğitim faaliyetlerini ise Feza Okulları üzerinden yürütüyor. FETÖ’nün ülkenin ulusal güvenliği konusunda önemli bir tehdit olduğu Türk yetkililerin Tanzanyalı mevkidaşlarına her fırsatta iletildiği belirtiliyor. Ancak Türkiye’nin tüm uyarılarına rağmen Tanzanya örgütün insan devşirmede kullandığı okulları kapatmadı. FETÖ okullarında okuyan öğrenciler, yüksek bürokrasi ve zengin sınıfın çocuklarından oluşuyor. Ayrıca örgüt ülkedeki zeki çocukları da burslu okutarak, örgüte eleman devşiriyor. Tanzanya genelinde binlerce öğrencisi bulunan Feza Okulları FETÖ’ye yıllık yaklaşık 20 milyon dolar kazandırıyor.

BÜROKRASİYİ ELE GEÇİRDİ

Tanzanya’nın eğitim sistemini adeta ele geçiren FETÖ, Türkiye’de olduğu gibi burada da örgüt elemanları aracılığıyla sınav sorularını çaldığı öğrenildi. FETÖ, çaldığı bu sorular sayesinde yargı, emniyet ve üst düzey bürokrasiyi ele geçirdi. FETÖ’nün önümüzdeki süreçte devlet kademesini baştan sonra eline geçirebileceği ifade ediliyor. Ayrıca örgütün, çalıntı sorularla okulları ve öğrencileri ‘çok başarılı’ gibi göstererek insanları kandırdığı ve eğitimdeki faaliyetlerini günden güne arttırdığı da belirtiliyor.

SORUŞTURMAYI KAPATTIRDILAR

FETÖ’nün son olarak Tanzanya’da yapılan üniversite sınavı sorularını çaldığı öğrenildi. Tanzanya adli makamlarınca söz konusu soru hırsızlığına ilişkin soruşturma açıldı. Ancak örgütün devlet içine sızdırdığı elemanları eliyle soruşturmanın üstünün kapatıldığı belirtildi.

SÖZ TUTULMADI

Tanzanyalı üst düzey yetkilerin Türk Büyükelçisi Ali Davutoğlu ve Türk yetkililere “FETÖ okullarını kapatacağız” şeklinde söz verdiği kaydediliyor. Ancak Tanzanya verilen sözlere rağmen bugüne kadar FETÖ okullarıyla ilgili hiçbir somut adım atmadı.

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  • ABİTAT kaçak FETÖ’cülere iş veriyor
  • FETÖ’nün Tanzanya’daki ticari faaliyetleri ABİTAT isimli dernek tarafından yapılıyor. Derneğin başkanlığını Ahmet Akçal yürütüyor. Bu dernek şu anda, Türkiye’den Tanzanya’ya kaçan FETÖ mensuplarına iş imkanları oluşturuyor. FETÖ’nün bu ülkedeki kasası ise Akif Kara. FETÖ, Işık Education and Medical Foundation, Kamer Foundation sivil toplum kuruluşları ile örgüt faaliyetlerini sürdürüyor.

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