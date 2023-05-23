|
Gündem

FETÖ üyeliğinden yargılanan 11 askeri tabip hakkında mütalaa

Sahte sağlık kurulu raporları düzenleyerek Kuleli Askeri Lisesi'nde eğitim gören 33 öğrencinin Harp Okullarına geçişine engel oldukları iddiasıyla aralarında elebaşı Fethullah Gülen'in de bulunduğu 11 askeri tabibin  "FETÖ üyeliği" ve "Resmi belgede sahtecilik" suçlarından yargılandıkları davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, 3 sanık hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talebinde bulunurken, 9 sanığın beraatini istedi. Firari elebaşı Fethullah Gülen'in dosyasının ise ayrılması talep edildi.

11:36 . 23/05/2023 Salı
DHA
FETÖ'cü tabipler hakkında mütala

FETÖ'cü tabipler hakkında mütala

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesindeki 10'uncu  duruşmada, bazı sanıklar hazır bulundu. Mahkeme Başkanı Hülya Ergül, son iki celsede verilen ara kararlara rağmen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne sanıklar yönünden güncellenen ankesör, sabit hat arama kayıtları çerçevesinde yeniden ankesör havuz sorgusu hususunda yazılan yazılara cevap verilmediğini, dosyanın uzun süredir sürüncemede kalması dikkate alınarak cevap beklenmesine yer olmadığına oy birliğiyle karar verildiğini tutanağa geçirdi.

SAVCI MÜTALAASINI VERDİ

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, firari elebaşı Fethullah Gülen hakkındaki dosyanın ayrılmasını talep etti. Mütalaada sanık Hüseyin Günay'ın TSK'da Tabip Binbaşı Psikiyatri Uzmanı olduğu ve sanık Zafer Işılak'ın TSK'da Kardiyoloji Uzmanı Tabip Binbaşı olduğu belirtilerek örgütün izlediği strateji doğrultusunda askeri lise öğrencilerini tıbbi muayeneler ve tanıların konulmasında esas alınması gereken kurallara uymayarak "Askeri öğrenci olamaz" raporu verilmesine neden oldukları ve böylece öğrencilerin askeri okula geçişlerine ve eğitim görmelerine hukuka aykırı biçimde engel oldukları kaydedildi. Sanık Ramazan Akyıldız'ın da TSK'da MSB Sağlık Kurulu Daire Başkanı Tabip Albay olduğu ve örgütün stratejisi doğrultusunda askeri lise öğrencileri hakkında verilen sağlık kurulu raporlarının onaylanmak üzere Milli Savunma Bakanlığına gönderilmesinin ardından, sadece raporlar üzerinden anlayabilme imkanına sahip olmasına rağmen itiraz etmeden onaylanarak kesinleşmesini sağladığı ve öğrencilere "Askeri öğrenci olamaz" raporu verilmesine neden olduğu belirtildi. Mütalaada sanıklar Ramazan Akyıldız, Zafer Işılak ve Hüseyin Günay'ın "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Ayrıca sanıklar hakkında "Kamu görevlisinin resmi belge sahteciliği", "Eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi" ve "1632 sayılı Askeri Ceza Kanununa muhalefet" suçlarını işledikleri sabit olmadığı gerekçesiyle beraatları istendi.

9 SANIĞA BERAAT TALEBİ

Sanıklar Ahmet Özbek, Altan Kaçan, Battal Altun, Kadir Çolakoğlu, Mehmet Sadun Yücel, Mustafa Güneş, Suat Demirtuğ ve Yavuz Öztürker'in "Silahlı terör örgütüne üye olmak", "Kamu görevlisinin resmi belge sahteciliği", "Eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi" ve "1632 sayılı Askeri Ceza Kanununa muhalefet"  suçlarını işledikleri sabit olmadığı gerekçesiyle beraatları talep edildi. Sanık Öner Tatar'ın da bu suçlarla birlikte "Kamu kurum ve kuruluşlarını zararına dolandırıcılık" suçundan da beraati istendi.


SON SAVUNMALAR İÇİN DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme, 12 tutuksuz sanık hakkında yurtdışına çıkış yasaklarının devamına karar verdi. Fethullah Gülen hakkındaki yakalama kararının beklenmesine hükmeden mahkeme, sanık ve avukatlarına mütalaaya karşı savunmalarını yapmaları için süre verdi. Duruşma ertelendi.


İDDİANAME

İddianamede, aralarında FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in örgüt yöneticiliği olmak üzere 11'i tutuklu askeri tabip hakkında "Terör örgütüne üye olma", "Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "Eğitim ve öğrenim hakkının engellenmesi" suçlarından dava açıldı. Şüpheli Fethullah Gülen hakkında üç ayrı suçtan 33 şüpheliye yönelik olarak 286 yıldan 306 yıla kadar hapis talep edilirken; diğer 11 şüphelinin 279 yıldan 299 yıla kadar hapisleri istendi.


Kılıçdaroğlu'nun FETÖ elebaşı Gülen için söylediği çelişki dolu ifadeler gündem oldu
Kılıçdaroğlu'nun FETÖ elebaşı Gülen için söylediği çelişki dolu ifadeler gündem oldu

Yedili Masa'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçimlerinde umduğunu bulamayarak kesin olmayan sonuçlara göre aldığı yüzde 44,88'lik oy oranı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 5 puana yakın bir farkla gerisinde kaldı. Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'yı serbest bırakma vaatleriyle girdiği seçimde büyük bir hüsrana uğrayan Kılıçdaroğlu, bugün yaptığı konuşmasında ise milliyetçilik ve terörle mücadele konu başlıkları üzerinden seçmeninden oy istedi. Kemal Kılıçdaroğlu 2012 yılında bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın FETÖ elebaşına yönelik 'ülkene dön' çağrısı için, "Biz Sayın Gülen'in Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olduğunu biliyoruz. İstediği zaman gelir, istediği zaman gelmez. Bu bir tehdit unsurudur. 'Geldiğin zaman ben gereğini de yaparım. Seni içeri atarım." bu anlam çıkar. Biz bunu doğru bulmayız." ifadelerini kullanmıştı. Bugün ise söylediklerini unutup, "'Ne olursun yalvarıyorum geri dön' diyen sen değil misin?" sözleriyle manipülasyona soyundu.

FETÖ hükümlüsü Şaban Çepik'in kızı Şerife Nur Çepik seçim sonucunu hazmedemeyince küfürler savurdu: Depremzedeleri toplayıp yakacakmış
FETÖ hükümlüsü Şaban Çepik'in kızı Şerife Nur Çepik seçim sonucunu hazmedemeyince küfürler savurdu: Depremzedeleri toplayıp yakacakmış

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentlerde seçim yarışını önde tamamlamasının ardından afetzedelere yönelik yapılan skandal bir paylaşım daha ortaya çıktı. FETÖ'nün kapatılan Zirve Üniversitesi davasında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alan eski yabancı diller bölüm başkanı Şaban Çepik'in kızı Şerife Nur Çepik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve AK Partililere küfür ederek oy veren vatandaşlara ağza alınmayacak hakaretlerde bulundu. Deprem bölgesindeki vatandaşları Erdoğan'a oy verdikleri gerekçesiyle toplayıp yakmak istediğini söyleyen Şerife Nur Çepik, kendisine yanıt veren afetzedelere hakaret etmeyi sürdürdü.




#FETÖ
#tabip
#mütala
16 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
LGS sınav giriş belgesi yayınlandı mı?