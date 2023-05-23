FETÖ üyeliğinden yargılanan 11 askeri tabip hakkında mütalaa

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, firari elebaşı Fethullah Gülen hakkındaki dosyanın ayrılmasını talep etti. Mütalaada sanık Hüseyin Günay'ın TSK'da Tabip Binbaşı Psikiyatri Uzmanı olduğu ve sanık Zafer Işılak'ın TSK'da Kardiyoloji Uzmanı Tabip Binbaşı olduğu belirtilerek örgütün izlediği strateji doğrultusunda askeri lise öğrencilerini tıbbi muayeneler ve tanıların konulmasında esas alınması gereken kurallara uymayarak "Askeri öğrenci olamaz" raporu verilmesine neden oldukları ve böylece öğrencilerin askeri okula geçişlerine ve eğitim görmelerine hukuka aykırı biçimde engel oldukları kaydedildi. Sanık Ramazan Akyıldız'ın da TSK'da MSB Sağlık Kurulu Daire Başkanı Tabip Albay olduğu ve örgütün stratejisi doğrultusunda askeri lise öğrencileri hakkında verilen sağlık kurulu raporlarının onaylanmak üzere Milli Savunma Bakanlığına gönderilmesinin ardından, sadece raporlar üzerinden anlayabilme imkanına sahip olmasına rağmen itiraz etmeden onaylanarak kesinleşmesini sağladığı ve öğrencilere "Askeri öğrenci olamaz" raporu verilmesine neden olduğu belirtildi. Mütalaada sanıklar Ramazan Akyıldız, Zafer Işılak ve Hüseyin Günay'ın "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Ayrıca sanıklar hakkında "Kamu görevlisinin resmi belge sahteciliği", "Eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi" ve "1632 sayılı Askeri Ceza Kanununa muhalefet" suçlarını işledikleri sabit olmadığı gerekçesiyle beraatları istendi.