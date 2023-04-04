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FETÖ ve 11 havarisi

FETÖ, sözde Âlî Heyet kadrosunu yeniden oluşturdu. Hz.İsa ve ona sadık 11 havarisini model alan terör örgütü, 13 olan sözde İcra Heyeti üye sayısını 11 olarak sabitledi. Önceleri 6 ile başlayan üye sayısının zamanla 9’a, son olarak da 13’e çıktığı belirtilirken, terörist başı Gülen’in talimatıyla 14 Mart’ta 11’e düşürüldüğü öğrenildi. Eski Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı heyete 11. havari olarak katıldı.

04:00 . 4/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Cevdet Türkyolu, Muhammet Çetin, Ekrem Dumanlı.

Cevdet Türkyolu, Muhammet Çetin, Ekrem Dumanlı.

Erdal Kılınç

FETÖ içinde büyük değişiklik yaşanıyor. Adına “ali heyet”, “icra heyeti” ya da “sekreterya” da denilen örgütün karar alma organıyla ilgili yeni kararlar, 14 Mart'ta ilgili yerlere ulaştırıldı. Yaklaşık 8 yıldır heyette bulunan Mustafa Yeşil ve “Doktor Ali” olarak bilinen Ali Urfa örgütteki görevinden alındı. Bu isimlerin yerine iç çatışmaların merkezindeki Cevdet Türkyolu, eski milletvekili Muhammet Çetin, kapatılan Zaman Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı getirildi. Önceleri 6 kişi olan yönetici kadro zamanla 9’a, sonra da 13’e çıkmıştı. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, bu sayının Hz. İsa’nın havarilerine benzetilerek 11 kişiye indirilmesi talimatı verdi.

Cevdet Türkyolu, Muhammet Çetin, Ekrem Dumanlı.

İKİ MUSTAFA’NIN KAVGASI

Örgüt içinde uzun süredir kavga yaşanıyor. Bir tarafta Kaynak Holding ve örgütteki parayı yöneten Mustafa Özcan, diğer tarafta ise Türkiye Yazarlar Vakfı’nın eski yöneticisi Mustafa Yeşil var. Yeşil ve kendisine bağlı isimler örgütten tasfiye olunca, Özcan’ın güçlendiği belirtildi. Firari FETÖ’cülerden Ahmet Dönmez, örgütün yurt dışına para kaçırdığını söyledi: “Mustafa Özcan’ın yönettiği örtülü ödenek ve bu süreçte yurt dışına çıkardığı para ne kadar? Yüzlerce milyon dolardan, milyar dolardan bahsedenler var. Keza İngiltere’deki fonlarda, Talip Büyük tarafından yönetilen paranın ne kadar olduğu da tam olarak bilinmiyor.”


#FETÖ
#Ekrem Dumanlı
#Cevdet Türkyolu
#Muhammet Çetin
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