FETÖ ve 11 havarisi

FETÖ içinde büyük değişiklik yaşanıyor. Adına “ali heyet”, “icra heyeti” ya da “sekreterya” da denilen örgütün karar alma organıyla ilgili yeni kararlar, 14 Mart'ta ilgili yerlere ulaştırıldı. Yaklaşık 8 yıldır heyette bulunan Mustafa Yeşil ve “Doktor Ali” olarak bilinen Ali Urfa örgütteki görevinden alındı. Bu isimlerin yerine iç çatışmaların merkezindeki Cevdet Türkyolu, eski milletvekili Muhammet Çetin, kapatılan Zaman Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı getirildi. Önceleri 6 kişi olan yönetici kadro zamanla 9’a, sonra da 13’e çıkmıştı. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, bu sayının Hz. İsa’nın havarilerine benzetilerek 11 kişiye indirilmesi talimatı verdi.

Örgüt içinde uzun süredir kavga yaşanıyor. Bir tarafta Kaynak Holding ve örgütteki parayı yöneten Mustafa Özcan, diğer tarafta ise Türkiye Yazarlar Vakfı’nın eski yöneticisi Mustafa Yeşil var. Yeşil ve kendisine bağlı isimler örgütten tasfiye olunca, Özcan’ın güçlendiği belirtildi. Firari FETÖ’cülerden Ahmet Dönmez, örgütün yurt dışına para kaçırdığını söyledi: “Mustafa Özcan’ın yönettiği örtülü ödenek ve bu süreçte yurt dışına çıkardığı para ne kadar? Yüzlerce milyon dolardan, milyar dolardan bahsedenler var. Keza İngiltere’deki fonlarda, Talip Büyük tarafından yönetilen paranın ne kadar olduğu da tam olarak bilinmiyor.”