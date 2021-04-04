'FETÖ' yalanıyla kandırıp evini sattırdılar: Yaşlı kadını dolandıranlar yakalandı

Üç zanlıdan Mehmet E. ile Halil G. tutuklandı, H.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, M.E., H.G. ve H.B. isimli 3 şahıs, 62 yaşındaki bir kadını telefonda arayarak kendilerini polis olarak tanıttı. Zanlılar, yaşlı kadına isminin terör örgütü FETÖ soruşturmalarında geçtiğini, bu durumdan kurtulmak için para ödemesi gerektiğini, parası yoksa da evini satarak ödeme yapması gerektiğini söyledi.

Hırsızların tuzağına düşen kadın aynı gün içerisinde Batıkent’teki 750 bin liralık evini satarak dolara çevirdiği parayı zanlıların yönlendirmesiyle poşet içinde apartman kapısının önüne bıraktı. Şüphelilerin parayı alıp kaçtığı esnada dolandırıldığını anlayan kadın polise ihbarda bulundu.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ



İhbar üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu dolandırıcıların kimliklerini tespit etti.

REKLAM

Takibe alınan 3 kişi, lüks otomobille Şanlıurfa’ya gitmek üzere yola çıktıkları sırada Gölbaşı ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Araçta yapılan aramada zulalanmış halde 750 bin lira değerindeki döviz ele geçirildi ve sahibine teslim edildi.

İKİSİ TUTUKLANDI, BİRİ SERBEST

Zanlılardan M.E. ile H.G. tutuklanırken, H.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÜNDEM Tüm uyarılara rağmen FETÖ yalanıyla dolandırdılar: 10 milyon TL vurgun yapan çete çökertildi

GÜNDEM Yine 'polisim' yalanıyla dolandırdılar: 30 bin lirasını kaptırdı

GÜNDEM Yine FETÖ yalanıyla dolandırdılar: 180 kilometre yol gidip 66 bin lirasını teslim etti

Video: FETÖ yalanıyla dolandırıcılık yapan 1 kişi tutuklandı