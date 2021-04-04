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ANKARA

'FETÖ' yalanıyla kandırıp evini sattırdılar: Yaşlı kadını dolandıranlar yakalandı

Ankara’da kendilerini telefonda polis olarak tanıtan 3 dolandırıcı, yaşlı kadını FETÖ bahanesiyle kandırıp evini sattırdı. Yaşlı kadının sattığı evden gelen 750 bin lira değerindeki dövizi çalan dolandırıcılar, lüks araçlarıyla kaçmaya çalışırken yakalandı.

Haber Merkezi İHA
FETÖ yalanıyla kandırıp evini sattırdılar: Yaşlı kadını dolandıranlar yakalandı
Üç zanlıdan Mehmet E. ile Halil G. tutuklandı, H.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, M.E., H.G. ve H.B. isimli 3 şahıs, 62 yaşındaki bir kadını telefonda arayarak kendilerini polis olarak tanıttı. Zanlılar, yaşlı kadına isminin terör örgütü FETÖ soruşturmalarında geçtiğini, bu durumdan kurtulmak için para ödemesi gerektiğini, parası yoksa da evini satarak ödeme yapması gerektiğini söyledi.

Hırsızların tuzağına düşen kadın aynı gün içerisinde Batıkent’teki 750 bin liralık evini satarak dolara çevirdiği parayı zanlıların yönlendirmesiyle poşet içinde apartman kapısının önüne bıraktı. Şüphelilerin parayı alıp kaçtığı esnada dolandırıldığını anlayan kadın polise ihbarda bulundu.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ


İhbar üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu dolandırıcıların kimliklerini tespit etti.

Takibe alınan 3 kişi, lüks otomobille Şanlıurfa’ya gitmek üzere yola çıktıkları sırada Gölbaşı ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Araçta yapılan aramada zulalanmış halde 750 bin lira değerindeki döviz ele geçirildi ve sahibine teslim edildi.

İKİSİ TUTUKLANDI, BİRİ SERBEST

Zanlılardan M.E. ile H.G. tutuklanırken, H.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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