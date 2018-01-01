FETÖ yeni bir ev sistemi kurdu

Ekonomi

Taşeron işçide kadroya geçişler yarın başlıyor

Devlet kademelerinde kadroya geçmek isteyen taşeron işçiler için kadro süreci 2 Ocak'ta başlıyor. Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşeron işçide kadroya geçişlerin 90 gün olduğunu söylemişti. Ve taşeron işçilerde kadroya geçiş süreci belli oldu. Taşeron işçiler kesin olarak ne zaman kadroya geçecek, taşeron işçilerin kadroya geçmesi için girecekleri sınavın tarihi ne zaman? İşte tüm detaylar...