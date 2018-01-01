FETÖ yeni bir ev sistemi kurdu

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.
15 şüpheli gözaltına alındı
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen hakim ve savcılar ile avukatlardan oluşan 15 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.
Bunun üzerine bazı illerde belirlenen adreslere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda gözaltına alınan 15 zanlı kente getirildi.
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