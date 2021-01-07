FETÖ’cü 2 eski polis şefi hücre evinde kıskıvrak

FETÖ üyeliği suçundan aranan firari eski emniyet müdürleri Ali Dikici ve İbrahim Erbaba, Ankara Sincan’daki örgütün hücre evinde yakalandı. Hakkında yakalama kararı bulunan ve “gaybubet” evinde kaldığı belirlenen eski 1. sınıf emniyet müdürü Ali Dikici’nin örgüt evinde gizlendiği tespit edildi. Hakkında yakalama kararı bulunan eski 1. sınıf emniyet müdürü İbrahim Erbaba’nın da aynı evde kaldığı ortaya çıktı.
İKİSİ DE BYLOCK’ÇU
- Operasyon sırasında Dikici gözaltına alınırken, Erbaba polisin geldiğini fark ederek 4. kattaki evin balkonundan asma ağacına tutunarak aşağı kata atladı. Kaçmaya çalışan Erbaba, yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Şüphelilerin yakalanmamak ve fark edilmemek amacıyla sahte kimlik taşıdıkları ve kılık değiştirdikleri belirlendi. Emniyet mahrem yapılanmasında yer alan şüphelilerin, “örgüte yüksek sadakat duyan ve iradesini teslim eden personeller” olarak örgüt tarafından kodlandıkları, ByLock’u kullandıkları belirlendi.