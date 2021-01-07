FETÖ’cü 2 eski polis şefi hücre evinde kıskıvrak

Ekonomi

BES ekonomiyi büyütüyor

Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi’nin (BES) büyüklüğü 170 milyar lirayı aştı. Tasarruf yapmak isteyen milyonlarca kişinin birikimlerini aktardığı BES fonları, yatırım, istihdam ve üretime de önemli katkı sunuyor. BES’teki para tüccar, sanayici ve girişimcilerin finansman ihtiyacını karşılıyor. İslam ekonomisi uzmanı Doç. Dr. Yusuf Dinç, BES’in hızlı büyüyen ekonomimizin tasarruf açığını kapatmada önemli bir rol üstlendiğini söyledi.