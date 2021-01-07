Gündem FETÖcü 2 eski polis şefihücre evinde kıskıvrak
ANKARA

FETÖ’cü 2 eski polis şefi hücre evinde kıskıvrak

FETÖ’cü 2 eski polis şefi hücre evinde kıskıvrak

FETÖ üyeliği suçundan aranan firari eski emniyet müdürleri Ali Dikici ve İbrahim Erbaba, Ankara Sincan’daki örgütün hücre evinde yakalandı. Hakkında yakalama kararı bulunan ve “gaybubet” evinde kaldığı belirlenen eski 1. sınıf emniyet müdürü Ali Dikici’nin örgüt evinde gizlendiği tespit edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Emniyet mahrem yapılanmasında yer alan şüphelilerin, “örgüte yüksek sadakat duyan ve iradesini teslim eden personeller” olarak örgüt tarafından kodlandıkları, ByLock’u kullandıkları belirlendi.
Emniyet mahrem yapılanmasında yer alan şüphelilerin, “örgüte yüksek sadakat duyan ve iradesini teslim eden personeller” olarak örgüt tarafından kodlandıkları, ByLock’u kullandıkları belirlendi.

FETÖ üyeliği suçundan aranan firari eski emniyet müdürleri Ali Dikici ve İbrahim Erbaba, Ankara Sincan’daki örgütün hücre evinde yakalandı. Hakkında yakalama kararı bulunan ve “gaybubet” evinde kaldığı belirlenen eski 1. sınıf emniyet müdürü Ali Dikici’nin örgüt evinde gizlendiği tespit edildi. Hakkında yakalama kararı bulunan eski 1. sınıf emniyet müdürü İbrahim Erbaba’nın da aynı evde kaldığı ortaya çıktı.

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İKİSİ DE BYLOCK’ÇU

  • Operasyon sırasında Dikici gözaltına alınırken, Erbaba polisin geldiğini fark ederek 4. kattaki evin balkonundan asma ağacına tutunarak aşağı kata atladı. Kaçmaya çalışan Erbaba, yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Şüphelilerin yakalanmamak ve fark edilmemek amacıyla sahte kimlik taşıdıkları ve kılık değiştirdikleri belirlendi. Emniyet mahrem yapılanmasında yer alan şüphelilerin, “örgüte yüksek sadakat duyan ve iradesini teslim eden personeller” olarak örgüt tarafından kodlandıkları, ByLock’u kullandıkları belirlendi.

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BES ekonomiyi büyütüyor
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BES ekonomiyi büyütüyor

Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi’nin (BES) büyüklüğü 170 milyar lirayı aştı. Tasarruf yapmak isteyen milyonlarca kişinin birikimlerini aktardığı BES fonları, yatırım, istihdam ve üretime de önemli katkı sunuyor. BES’teki para tüccar, sanayici ve girişimcilerin finansman ihtiyacını karşılıyor. İslam ekonomisi uzmanı Doç. Dr. Yusuf Dinç, BES’in hızlı büyüyen ekonomimizin tasarruf açığını kapatmada önemli bir rol üstlendiğini söyledi.
FETÖ’cü 2 eski polis şefihücre evinde kıskıvrak
Gündem

FETÖ’cü 2 eski polis şefi hücre evinde kıskıvrak

FETÖ üyeliği suçundan aranan firari eski emniyet müdürleri Ali Dikici ve İbrahim Erbaba, Ankara Sincan’daki örgütün hücre evinde yakalandı. Hakkında yakalama kararı bulunan ve “gaybubet” evinde kaldığı belirlenen eski 1. sınıf emniyet müdürü Ali Dikici’nin örgüt evinde gizlendiği tespit edildi.
Böyle rektör mü istiyorsunuz?
Gündem

Böyle rektör mü istiyorsunuz?

CHP, Boğaziçi Üniversitesi’ne yapılan atamayı bahane edip Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın atadığı tüm rektörleri hedef aldı. Ancak CHP’nin akademik çalışmalar yapmak yerine askeri darbe isteyen, üniversiteyi muhalefet odağı sanan ve sokakları provoke eden rektörler döneminin geride kaldığını görmesi gerek. CHP’nin birçok vesayetçi akademisyeni baş tacı yaptığı biliniyor. 2004’te ODTÜ Rektörü Ural Akbulut, “katsayı zulmünün kaldırılmasını” önlemek için 100 kadar akademisyenle TBMM’ye yürümüş, CHP de onu cübbesiyle grup toplantısında konuşturmuştu. “Ordu göreve” pankartının arkasında yürüyen YÖK Başkanı Kemal Gürüz CHP’ye danışman oldu.

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