FETÖ'cü eski Tuğgeneral Serdar Atasoy tutuklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Organize suç örgütlerinden medet ummaya başladılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısında konutu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Dikkat ederseniz son günlerce CHP'li siyasetçilerin beyanların çok ciddi bir artış yaşanıyor. Şimdi de organize suç örgütlerinden medet ummaya başladılar.



Kulaklarına ne fısıldanırsa, Türkiye düşmanları bunlara ne telkin ederse onu söylemeyi siyaset zannediyorlar. Parti teşkilatlarını saran tecavüz, yolsuzluklarla cesaretle yüzleşmek yerine kendi pisliklerini bize bulaştırmaya çalışıyorlar.' ifadelerini kullandı.