FETÖ’cü, kardeşini tanımadı!

Geçtiğimiz çarşamba İzmir'in Urla ilçesi açıklarında bir tekneye düzenlenen operasyonda FETÖ üyesi darbeci eski Kurmay Albay Uzay Şahin'in kardeşi olduğu tespit edilen Timurhan Şahin'in de aralarında bulunduğu 8 kişi yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Timurhan Şahin ile birlikte yakalanan 5 eski asker ile 1 eski öğretmenin FETÖ soruşturması kapsamında arandıkları tespit edildi. Sorguya alınan Şahin, yaklaşık bir ay önce sahibi ABD’de bulunan teknenin kaptanlığını yaptığını belirtti. Şahin sorgusunda “Tekneyi satılığa koyduk. Tekneyi almak için bir grup geldi. Yakalandıktan sonra hangi örgüt adına arandıklarını öğrendim” dedi.