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FETÖ’cü, kardeşini tanımadı!

15 Temmuz darbe girişiminin elebaşlarından eski Kurmay Albay Uzay Şahin’in kardeşi Timurhan Şahin, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Şahin, ifadesinde “FETÖ üyesi herhangi bir yakınım yoktur” dedi.

Haber Merkezi
04:00 . 17/06/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Timurhan Şahin, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

Timurhan Şahin, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

Geçtiğimiz çarşamba İzmir'in Urla ilçesi açıklarında bir tekneye düzenlenen operasyonda FETÖ üyesi darbeci eski Kurmay Albay Uzay Şahin'in kardeşi olduğu tespit edilen Timurhan Şahin'in de aralarında bulunduğu 8 kişi yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Timurhan Şahin ile birlikte yakalanan 5 eski asker ile 1 eski öğretmenin FETÖ soruşturması kapsamında arandıkları tespit edildi. Sorguya alınan Şahin, yaklaşık bir ay önce sahibi ABD’de bulunan teknenin kaptanlığını yaptığını belirtti. Şahin sorgusunda “Tekneyi satılığa koyduk. Tekneyi almak için bir grup geldi. Yakalandıktan sonra hangi örgüt adına arandıklarını öğrendim” dedi.

Uzay Şahin.

BİLGİ VERMEDİ

Şahin’in kaçış planını örtme amaçlı, tekne için satış sözleşmesi hazırladığı öğrenildi. Gözaltına alınan örgüt üyeleriyle birlikte ifadesi alınan Şahin'in kardeşi firari bir FETÖ'cü olmasına rağmen ifadesinde "FETÖ üyesi değilim, örgüte hiç katılmadım. Örgüte katılan herhangi bir yakınım veya tanıdığım yoktur" dediği öğrenildi. Firari kardeşiyle ilgili bilgi vermeyen Şahin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Uzay Şahin, 15 Temmuz darbe girişimini koordine eden ekibin içinde yer aldı. Firari Şahin, WhatsApp’tan emirler yağdırarak; "Geçirmeyin, ateş serbest" yazmıştı.



#FETÖ
#Operasyon
#Tutuklama
#Soruşturma
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