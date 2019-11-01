FETÖ’cü olmayanı eledim

FETÖ’nün askeri okul mülakatlarında örgütsel kod sistematiği kullanarak TSK’ya sızmasına ilişkin soruşturmada, mülakat komisyonunda yer alan şüpheli eski subay S.O. itirafçı oldu. S.O., örgütün askeri okullara kendi elemanlarını nasıl soktuğunu anlattı.
KODLAMAYLA BELİRLENDİ
Ankesörlü telefon vasıtasıyla mahrem imamlarıyla görüştüğüne dikkat çeken S.O., şunları söyledi: “Öğrenci alım mülakat komisyonunda görev aldım. Bu görevimi benden sorumlu örgüt abisi S.K’ya söyledim. Abi bana, ‘Bu çok önemli bir konu, sana dönüş yapacağım’ dedi. Bir sonraki görüşmemizde, aday öğrenci numaralarından ve kodlamalarından bahsederek hesaplama yöntemini öğretti. Öğrenci numarasının 2. ve 3. hanesinin toplamı 9, 10, 11 ve 12 olanların ‘cemaatin’ alınmasını istediği adaylar olduğunu söyledi.”
‘KASITLI ELENDİLER’
- “S.K. bana ‘Askeri personelin çocukları, aday numaraları düşük olduğu için otomatik elenecekler’ dedi. Bana bildirilen elenecek adayları kontrol ettiğimde, verilen eleme kodlamasına uyduğunu gördüm ve bu adayların Gülen cemaatine yakın olmadığı için kasıtlı elendiğini söyleyebilirim. Tespitlerime göre o zaman ki istihbarat üst kurulu kodlama sistemini biliyor ve ona göre hareket ediyordu. Ayrıca aday öğrenci numaraları kodlamaları göz önüne alınınca, tabip subayların da sağlık muayenelerinde bu kodlara göre hareket ettiğini düşünüyorum.”