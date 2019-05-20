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İSTANBUL

Mustafa Kemal Tepedelen 10 yıl ceza

FETÖ'cü Yargıtay Üyesi'ne hapis cezası

FETÖ'nün Yargıtay yapılanmasında grup sorumlusu olan eski Yargıtay üyesi Mustafa Kemal Tepedelen'e 10 yıl hapis cezası verildi. Yüksek Yargı'ya karşı açılan ilk FETÖ davası olması nedeniyle Tepedelen'in alacağı ceza merakla bekleniyordu.

Haber Merkezi AA
Hakim cübbesi. Fotoğraf: Arşiv.
Hakim cübbesi. Fotoğraf: Arşiv.

FETÖ'nün Yargıtay yapılanmasında grup sorumlusu olan eski Yargıtay üyesi Mustafa Kemal Tepedelen'e 10 yıl hapis cezası verildi.

Ne olmuştu?

Bir önceki davada Savcılık, Tepedelen hakkında mütalaasını açıklamıştı.

Mütalaada, terör örgütü mensuplarının 2010'da HSYK'de çoğunluğu ele geçirmelerinin ardından yapılan toplantılarda, sanığın, Yargıtay üyeliğine seçilmesine karar verilen isimler arasında yer aldığı belirtildi.

Tepedelen'in örgütün şifreli haberleşme ağı ByLock kullanıcısı olduğu ifade edilen mütalaada, sanığın uygulamadaki kullanıcı adını doğum yeri ile doğum tarihlerinden oluşturduğu bildirildi.

FETÖ'cü isimler birbirine hatlarını vermiş

Eski Yargıtay 9. Hukuk Dairesi üyesi Tepedelen'in, ByLock'a giriş yaptığı hattın ise aynı suçtan tutuklu, örgütün yargıya yerleştirdiği ilk 7 isim arasındaki eski Yargıtay üyesi Coşkun Demir'in damadı üzerine kayıtlı olduğu anlatılan mütalaada, hattın Demir tarafından Tepedelen'e verildiği aktarıldı.

Sanık Tepedelen, grup sorumlusu çıktı

Mütalaada sanığın, örgüt hiyerarşisi kapsamında, Hukuk Daireleri üst sorumlusu eski Yargıtay üyesi Mehmet Arı'ya bağlı grup sorumlusu olduğu kaydedildi.

Tepedelen'in FETÖ'nün sivil imamlarıyla birlikte yapılan toplantılara katıldığı vurgulanan mütalaada, sanığın örgütün Yargıtay hücre yapılanmasındaki konumuna dikkat çekildi.

Esas hakkındaki mütalaada, Tepedelen'in, böylelikle örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğu, sıkı bir disiplinle FETÖ'nün stratejisi, yapılanması, faaliyetleri ve amacına uygun hareket ettiği ve "terör örgütü üyesi olmak" suçunu işlediği sonucuna varıldığı ifade edildi.

  • Örgüt hiyerarşisi içinde "mahrem alan" kapsamında yer alan sanığın eğitim düzeyi, sahip olduğu sosyokültürel birikimi, yaptığı görev nedeniyle edindiği mesleki bilgi ve tecrübeleriyle örgütteki konumu itibarıyla bu oluşumun terör örgütü olduğunu bilebilecek durumda bulunduğuna işaret edilen mütalaada, Tepedelen hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK), kaçınılmaz bir hataya düşen kişinin cezalandırılamayacağını öngören "hata" başlıklı 30. maddesinin uygulanmaması istendi.

Örgüt üyeliğinden hapis istemi

Mütalaada, sanığın, TCK'nin 314/2. ve Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1. maddeleri uyarınca "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebinde bulunuldu.

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Sanığın, örgütte temin ettiği güç ve sadakati ölçüsünde yükselip elde ettiği statüsüne eş değer şekilde yüksek yargı içerisinde konumlandırılması ve FETÖ'nün mahrem yapısı içerisinde bulunduğu hususları dikkate alınarak suçun işleniş biçimi, kastın yoğunluğu ve oluşan tehlikenin ağırlığına göre temel cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak belirlenmesi talep edildi.

Mütalaaya karşı söz verilen sanık ve avukatı, esas hakkındaki savunmayı hazırlamak için süre verilmesini istedi.

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