Kırgızistan’ın Türk Dili Konuşan Ülkeler Asamblesi’nde (TÜRKPA) dönem başkanlığını başarıyla tamamladığını ifade eden Yıldırım, KKTC’nin TÜRKPA’ya gözlemci üye olmasında verdikleri destek nedeniyle Cumabekov’a teşekkür etti.

AYTMATOV’A ATIF

Yıldırım, iki ülke arasında “sorun yaratan” tek bir konu olduğunun altını çizerek, şunları söyledi: “O da Türkiye’de 15 Temmuz darbe girişiminde bulunan terör örgütü FETÖ yapılanmasıdır. Cengiz Aytmatov’un dilinden ifade edeceğim; ‘O sizin gibi giyinir, sizin gibi konuşur, yalnız kendi milletine ihanet eder. Milletinin düşmanlarıyla birleşerek milletine karşı çalışır.’ Bu karakter ilk kez Manas Destanı’nda Közkaman olarak karşımıza çıkıyor. Közkaman ile Mankurt’u karıştırmamak lazım. Közkaman her şeyi bilerek yapan bir hain, Mankurt ise aklını kaybetmiş, ne yaptığını bilmeyen bir zavallıdır. Bu FETÖ’cüler Közkaman gibidir. Aytmatov bunları çok iyi bilmiş ve bize öğüt bırakmış.”

İZİN VERMEYİN

Yıldırım, Başbakan Muhammedkalıy Abılgaziyev ile yaptığı görüşmede ise, “Sizin de bizim de malumu olan bu meselenin (FETÖ) ilişkilerimizi zehirlemesine müsaade etmeyeceğinizden eminiz. Türkiye’nin gazi Meclisi üzerine bombalar yağdıran, sokağa, demokrasiye sahip çıkan insanların üzerine bombalar yağdıran alçak örgütün, ata yurdunda Türk bayrağını dalgalandırmasına izin vermenizi istemiyoruz” uyarısı yaptı.