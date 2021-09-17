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İZMİR

FETÖ’cüler Yunanistan’a kaçamadan yakalandı

İzmir’in Urla ilçesinde, aranan bir grup FETÖ üyesi, deniz yoluyla Yunanistan’a kaçmak isterken yakalandı. Yakalanan şüphelilerin eski hakim, eski emniyet amiri, eski komiser yardımcısı, eski sağlık teknikeri, eski gümrük memuru ve hala görevde olduğu öğrenilen öğretmen oldukları belirlendi.

Haber Merkezi İHA
FETÖ’cüler Yunanistan’a kaçamadan yakalandı
Dört erkek ve 2 kadın olmak üzere toplam 6 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü mensuplarının faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçeye bağlı Yağcılar Mahallesi sahil hattından, 15 Eylül tarihinde bir grup FETÖ üyesi ve ailesinin deniz yoluyla Yunanistan’a kaçacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Bilgi üzerine adrese operasyon düzenleyen ekipler, hükümlü olarak aranan eski emniyet amiri M.F.C., eski komiser yardımcısı M.M.G. ile eski sağlık teknikeri T.G. ve kovuşturması devam eden eski hakim M.K., eski gümrük memuru A.M.D. ile hala görevde olduğu tespit edilen öğretmen S.D. isimli 4 erkek, 2 kadın olmak üzere toplam 6 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Deniz yoluyla Yunanistan’a kaçmak isterken jandarma ekipleri tarafından yakalanan FETÖ şüphelilerinin, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü ve bugün adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

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