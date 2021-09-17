FETÖ’cüler Yunanistan’a kaçamadan yakalandı

Dört erkek ve 2 kadın olmak üzere toplam 6 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü mensuplarının faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçeye bağlı Yağcılar Mahallesi sahil hattından, 15 Eylül tarihinde bir grup FETÖ üyesi ve ailesinin deniz yoluyla Yunanistan’a kaçacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Bilgi üzerine adrese operasyon düzenleyen ekipler, hükümlü olarak aranan eski emniyet amiri M.F.C., eski komiser yardımcısı M.M.G. ile eski sağlık teknikeri T.G. ve kovuşturması devam eden eski hakim M.K., eski gümrük memuru A.M.D. ile hala görevde olduğu tespit edilen öğretmen S.D. isimli 4 erkek, 2 kadın olmak üzere toplam 6 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Deniz yoluyla Yunanistan’a kaçmak isterken jandarma ekipleri tarafından yakalanan FETÖ şüphelilerinin, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü ve bugün adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

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