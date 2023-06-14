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FETÖ’cülerden organize kaçış

FETÖ ile iltisaklı olduğu öne sürülen bir grup, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçerek sığınma talebinde bulundu. Yunan yetkiler tarafından karşılanan FETÖ’cüler, sosyal medyada yayınladıkları videolar ile örgüt üyelerinden ve Yunan yetkililerden yardım istedi. Grubun kimlerden yardım gördüğü araştırılırken polis ve jandarma insan kaçakçılarının peşine düştü.

04:00 . 14/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
FETÖ'cü bir grup Yunanistan'a sığındı.

FETÖ'cü bir grup Yunanistan'a sığındı.

FETÖ ile ilişkisi bulunduğu ileri sürülen bir grup, yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçerek sığınma talebinde bulundu. Türkiye sınırını geçtikten sonra Yunan yetkiler tarafından karşılanan FETÖ’cüler, sosyal medyada yayınladıkları videolar ile örgüt üyelerinden ve Yunan yetkililerden yardım istedi. Grubun üyelerinin tek tek kendilerini tanıttığı videoda Mustafa Dikbaş isimli FETÖ’cü dikkat çekti. Gruptaki herkesin tek tek isimlerini söylemesi, kaçışın planlı bir şekilde yapıldığı şeklinde yorumlandı. Meriç Nehri üzerinden Yunanistan’a geçen grubun içinde kadın ve çocuklar da bulunuyor. Orestiada’da Yunan askerlerine teslim olan grubun “sığınma” başvurusunun kabul edildiği bildirildi.

YARDIM EDENLER ARAŞTIRILIYOR

Grubun kabul edilmesi için FETÖ’cü avukatların devreye girdiği öğrenildi. FETÖ’cülerin kimler tarafından kaçırıldığını tespit etmek için soruşturma başlatıldı. Grubun kimlerden yardım gördüğü araştırılırken polis ve jandarma insan kaçakçılarının peşine düştü. Dışişleri Bakanlığı’nın da konuyu değerlendirdiği ve yakın zamanda Yunanistan ile bu durumu görüşeceği öğrenildi.


#FETÖ
#Yunanistan
#Meriç nehri
40 dakika önce
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