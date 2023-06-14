FETÖ’cülerden organize kaçış

FETÖ ile ilişkisi bulunduğu ileri sürülen bir grup, yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçerek sığınma talebinde bulundu. Türkiye sınırını geçtikten sonra Yunan yetkiler tarafından karşılanan FETÖ’cüler, sosyal medyada yayınladıkları videolar ile örgüt üyelerinden ve Yunan yetkililerden yardım istedi. Grubun üyelerinin tek tek kendilerini tanıttığı videoda Mustafa Dikbaş isimli FETÖ’cü dikkat çekti. Gruptaki herkesin tek tek isimlerini söylemesi, kaçışın planlı bir şekilde yapıldığı şeklinde yorumlandı. Meriç Nehri üzerinden Yunanistan’a geçen grubun içinde kadın ve çocuklar da bulunuyor. Orestiada’da Yunan askerlerine teslim olan grubun “sığınma” başvurusunun kabul edildiği bildirildi.