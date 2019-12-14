Gündem FETÖcüleri Afganların arasına katarak Yunanistana kaçırmaya çalışan şebeke çökertildi
EDİRNE

FETÖ’cüleri Afganların arasına katarak Yunanistan’a kaçırmaya çalışan şebeke çökertildi

Edirne’de yasa dışı yollarla düzensiz Afgan göçmen gruplar arasına FETÖ üyelerini katarak, Yunanistan'a kaçırmaya çalışan organizatör şebekesini çökertildi. Edirne’de 4, İstanbul’da ise 2 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi İHA
FETÖ’cüleri Yunanistan’a kaçırmaya çalışan şebeke çökertildi.
FETÖ’cüleri Yunanistan’a kaçırmaya çalışan şebeke çökertildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde yapılan çalışmalarda, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerini yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırmaya çalışan bir organizatör grubu tespit etti.

FETÖ’cüleri Afgan göçmenlerin arasına katarak kaçıracaklardı

  • Ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen söz konusu organizatör şebekesinin, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerini de Afganistan uyruklu düzensiz göçmen gruplar arasına katarak, yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçırma hazırlığında olduğunu belirledi.

İHA
FETÖ’cüleri Yunanistan’a kaçırmaya çalışan şebeke çökertildi.

4 organizatör tutuklandı

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Edirne ve İstanbul illerinde yapılan operasyonlarda, Edirne’de 4, İstanbul’da ise 2 şüpheli gözaltına alındı. Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’ndeki sağlık kontrollerinin ardından ’Göçmen kaçakçılığı yapmak’ suçu ile ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, adliyeye sevk edilen şüphelilerden, A.A., T.A., U.B., E.Ş.B. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, ceza evine gönderilirken, C.Ş. ve N.Ö. isimli şahıslar ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

İHA
FETÖ’cüleri Yunanistan’a kaçırmaya çalışan şebeke çökertildi.

İHA
FETÖ’cüleri Yunanistan’a kaçırmaya çalışan şebeke çökertildi.
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