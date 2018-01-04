GündemFETÖcüyüm itirafı Paşaya
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

FETÖ’cüyüm itirafı Paşa’ya

Adı 15 Temmuz kahramanları arasında anılırken FETÖ’cü olduğu anlaşılan Yüzbaşı Burak Akın’ın itirafı bizzat Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Güler’e yaptığı ortaya çıktı. Akın 28 Aralık akşamı korumalığını yaptığı Org. Güler’e ağlayarak gidip, “Şimdiye kadar söyleyemedim ama ben de onlardanım” dedi.

Osman ÖzganYeni Şafak
Yeni Şafak, FETÖ üyesi olduğunu itiraf eden Yüzbaşı Burak Akın’la ilgili yeni bilgilere ulaştı
Yeni Şafak, FETÖ üyesi olduğunu itiraf eden Yüzbaşı Burak Akın’la ilgili yeni bilgilere ulaştı

Yeni Şafak’ın duyurduğu ve Türkiye gündemine bomba gibi düşen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler’in koruma müdür yardımcısı Yüzbaşı Burak Akın’ın örgüt irtibatının ortaya çıktığı olayın perde arkasına ulaşıldı. Alınan bilgiye göre, kripto FETÖ’cü çıkan Akın, 28 Aralık perşembe günü akşam saatlerine doğru Orgeneral Güler’in yanına girdi. Ağlamaya başlayan Akın, “Şimdiye kadar söyleyemedim ama ben de onlardanım (FETÖ’cüyüm). Örgüt baskısından bıktım artık” dedi. Sinir krizi geçiren Akın, intihar edeceğini ileri sürdü.

FETÖ İTİRAFI GÜLER’İ ŞOKE ETTİ

Bu itiraf karşısında şoke olan Güler’in talimatıyla Hukuk Müşaviri Mehmet Yüzbaşıoğlu, durumu Ankara Başsavcılığı’na bildirdi. Ankara Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu’nda sorumlu başsavcı vekili talimatıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na giden emniyet ekipleri, Akın’ı gözaltına aldı. Akın daha sonra emniyete götürülerek sorguya alındı.

120 KRİPTOCU ARASINDAYDI

Mahrem yapılanmadaki ‘ankesörlü telefon’ taktiği deşifre edilen örgütün, TSK’daki kripto mensupları tek tek deşifre edilerek yakalandı. Bu kapsamda jandarma ve havada kritik operasyonlar yapılırken, örgütün Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda mahrem yapılanmasına ilişkin de soruşturma açıldı. Yapılan çalışma sonucu FETÖ’cü olduğu tespit edilen ve hala görevde bulunan 120 civarında asker tespit edildi. Akın’ın da bu şüpheliler arasında yer aldığı belirtildi.

SORUŞTURMAYI ÖĞRENDİ

Akın’ın 15 Temmuz darbe girişiminden 1.5 yıl sonra gelen itirafı birçok soru işaretlerine neden olurken, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınması planlandığı kaydedildi. Akın’ın, hakkındaki soruşturmayı öğrendiği ve paniğe kapıldığı, ardından da Güler’in yanına giderek FETÖ irtibatını itiraf ettiği belirtiliyor. Akın’ın kendini kurtarmak için böyle bir girişimde bulunduğu değerlendiriliyor.

RÜTBELİ ASKERLERE İNCELEME

Burak Akın’ın kripto FETÖ’cü çıkmasının ardından Genelkurmay, incelemelerini sıklaştırdı. Türk Silahlı Kuvvetleri, ordudaki tüm rütbeli askerlerin okulları, aileleri, görev yerleri ve komutanları tek tek incelenecek. Yüzbaşı Burak Akın, eski Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak’ın koruma müdür yardımcısıydı. 15 Temmuz günü, Kara Havacılık Komutanlığı’ndaki hareketliliği denetlemeye giden Çolak’ın yanında bulunan Akın, Genelkurmay Karargah’ta darbecilere direndiği gerekçesiyle kahraman ilan edilmiş ve madalya ile ödüllendirilmişti. Kamera görüntüleri de ortaya çıkan olaylarda, Burak Akın, darbe girişimini engellemeye çalışırken bacaklarından vurulmuş, yaralarına turnike yapmak isteyince de darbeci askerler tarafından “turnike yok” denilerek engellenmişti. Darbeci askerlerden biri, Akın’ı vurduğunu inkar etmişti.

  • Verdiği iki isim Genelkurmay ve ÖKK’dan çıktı
  • Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki sorgusu devam eden Akın’ın itirafları doğrultusunda 2 muvazzaf asker geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı. Yüzbaşı rütbesinde olan ve Akın’ın devresi olduğu anlaşılan söz konusu askerlerin, aynı hücre içerisinde yer aldıkları belirtildi. Bu askerlerin Genelkurmay Karargah’ta ve Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda görevli olduğu bilgisine ulaşıldı. Akın’ın ismini deşifre ettiği söz konusu askerlerden birinin FETÖ irtibatını itiraf ettiği öğrenildi. Ancak yakalanan diğer ismin ise suçlamaları inkar ettiği ve FETÖ’cü olmadığını iddia ettiği kaydedildi.

ÖNERİLEN VİDEOLAR
Kuşlara fısıldayan adam…
Kuş gözlemcisi olan 58 yaşındaki Christian Moullec, microlight tipi uçağıyla kuş sürüleriyle birlikte uçuyor. Bu özel deneyimini, çocuklarla, yaşlı insanlarla paylaşarak onların da mutlu olmasını sağlıyor. Araca monte edilen kameralar ile siz de bu müthiş uçuşa eşlik edebilirsiniz.
Hollanda'da sosyal deney: Kur'an diye İncil okutulursa
Müslümanlara yönelik olarak artan suçlamaların temelsiz olduğunu göstermek isteyen iki genç geçtiğimiz yıllarda Hollanda'da bir sosyal deney gerçekleştirmişti.
Pensilvanya'daki FETÖ'cüler yüzlerini böyle gizledi
FETÖ elebaşı Gülen'in Pensilvanya'da yaşadığı malikanesine FETÖ'cülerin yüzlerini gizleyerek içeri girdiği anlar anbean kaydedildi.
Milyon dolarlık buzağının farkı şaşırtıyor
Samsun'da hayvancılıkla uğraşan Nizamettin Cüre, 1 hafta önce doğan ve üzerinde "ay-yıldız" bulunan buzağısını 1 milyon dolara satışa çıkardı.
Otomobilde ÖTV indirimi
Bazı otomobillerde vergi dilimlerini düşüren düzenleme yapıldı. 2018'de pahalı otomobillerde 13 bin TL daha az ÖTV ödenecek.
Kaleci antrenmanı dediğin böyle olur!
Tayland'ın 27 yaşındaki kale bekçisi Kawin Thamsatchanan'ın antrenman görüntüleri takdire şayan...
İran teyakkuzda!
Geçtiğimiz hafta Çarşamba günü İran'ın Meşhed kentinde başlayarak birçok şehre yayılan gösterilerde kan akmaya devam ediyor. Şu ana kadar 29 kişinin hayatını kaybettiği protesto gösterilerine karşı İran hükümetini savunanlar da sokağa çıktı. İran Cumhurbaşkanı Ruhani, 'azınlık' olarak nitelediği protestoculara “İran halkı cevap verecek" açıklamasını yaptı.
Bunu Gördünüz Mü? Hem Gol Hem Basket Attı
Sosyal medyanın en çok konuştuğu penaltıdan, Kazakistan'da aşırı yağışa rağmen oynanan maça kadar yine çok ilginç görüntüler, Tuğçe'nin sunumuyla Bunu Gördünüz Mü?'de...


4 PKK’lı yataklarından böyle alındı
TSK'nın eğittiği Özgür Suriye Ordusu askerlerinin Menbiç'i işgal eden PKK'lılara uykuda sızma yaptığı anlar saniye saniye kaydedildi.
Semayı kaplayan bir feryat…
Suriye'de, Beşşar Esed rejimi katliamlarına devam ediyor. Ülkenin kuzeyindeki İdlib'in bazı köy ve beldelerine düzenlediği hava saldırılarında 9 sivil hayatını kaybetti. Kefer Secne köyünde hayatını kaybeden küçük bir çocuğun ailesinin feryadı, ülkedeki içler acısı durumu bir kez daha gözler önüne serdi.
Bu da 'Karadenizli' Patron Bebek
Patron Bebek isimli animasyon filmine Karadeniz şivesiyle dublaj yapıldı. Oğuzhan Uzun isimli kişinin yaptığı dublajlı video görüntüleri izleyenleri gülümsetiyor. 3 bölümden oluşan video serisi sosyal medyada da büyük beğeni topladı.
‘Dünya’da 2017…
Acı, gözyaşı, mücadele, direniş, ümit ve yolculuk… Özellikle Ortadoğu coğrafyası ve tüm dünyada zulüm, 2017'de de bitmedi!
Cenk Tosun'un gideceğini öğrenince gözyaşlarına boğuldu
Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Cenk Tosun'un Everton'a transfer olduğunu öğrenen minik Ahmet'in gözyaşlarına hakim olamaması izleyenleri duygulandırdı.
Dünyanın en sıradışı trafik polisi
Hindistan'da Michael Jackson hayranı bir polis, trafiği dans ederek kontrol ediyor. Sıradışı polisin videoları sosyal medyada oldukça popüler…
2017'de Kaybettiklerimiz
Bu sene sanat ve medya dünyasından birçok isim aramızdan ayrıldı. 2017'de hayatını kaybedenleri saygıyla ve rahmetle anıyoruz...


Kerim bebeğin diğer gözü de tehlikede
Esed rejiminin saldırısında annesini ve sol gözünü kaybeden, kuşatma nedeniyle gerekli tedaviyi alamayan Doğu Guta'nın simgesi Kerim bebek, saldırı anında kafasına aldığı darbe ve kaybettiği sol gözünde biriken iltihap nedeniyle sağ gözünü de kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.
Bilime Yön Veren Müslüman Alimler: El Cezeri
Yaptığı otomatik makineler ile günümüz mekanik ve sibernetik biliminin temelini atan, ilk robotu yapan ve çalıştıran Cezeri'yi Bilime Yön Veren Müslüman Alimler serimizde ele aldık.


Filistin'in cesur kızı: Ahed Tamimi
İsrail askerlerinin 19 Aralık'ta gözaltın aldığı Filistinli Ahed Tamimi için hazırlanan klip, Arap basınında büyük ilgi görüyor.
2018'de hayatımız değişecek
Yeni yıla sayılı günler kala 2018 için gündemde olan projeler ve düzenlemeler için de heyecan başladı. 2018 yılı istihdam seferberliğinin de devam edeceği bir yıl olacak. İşte 2018'de beklenen değişiklikler...
Jackson Follmann kazanın yaralarını sarıyor
Chapecoense takımının düşen uçağından kurtulan üç futbolcudan biri olan ve sağ bacağı kesilen Jackson Follmann, dostluk maçında sahaya çıktı.


KAPAT

YUKARI