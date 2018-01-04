FETÖ’cüyüm itirafı Paşa’ya

Yeni Şafak, FETÖ üyesi olduğunu itiraf eden Yüzbaşı Burak Akın’la ilgili yeni bilgilere ulaştı

Yeni Şafak’ın duyurduğu ve Türkiye gündemine bomba gibi düşen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler’in koruma müdür yardımcısı Yüzbaşı Burak Akın’ın örgüt irtibatının ortaya çıktığı olayın perde arkasına ulaşıldı. Alınan bilgiye göre, kripto FETÖ’cü çıkan Akın, 28 Aralık perşembe günü akşam saatlerine doğru Orgeneral Güler’in yanına girdi. Ağlamaya başlayan Akın, “Şimdiye kadar söyleyemedim ama ben de onlardanım (FETÖ’cüyüm). Örgüt baskısından bıktım artık” dedi. Sinir krizi geçiren Akın, intihar edeceğini ileri sürdü.

FETÖ İTİRAFI GÜLER’İ ŞOKE ETTİ

Bu itiraf karşısında şoke olan Güler’in talimatıyla Hukuk Müşaviri Mehmet Yüzbaşıoğlu, durumu Ankara Başsavcılığı’na bildirdi. Ankara Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu’nda sorumlu başsavcı vekili talimatıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na giden emniyet ekipleri, Akın’ı gözaltına aldı. Akın daha sonra emniyete götürülerek sorguya alındı.

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120 KRİPTOCU ARASINDAYDI

Mahrem yapılanmadaki ‘ankesörlü telefon’ taktiği deşifre edilen örgütün, TSK’daki kripto mensupları tek tek deşifre edilerek yakalandı. Bu kapsamda jandarma ve havada kritik operasyonlar yapılırken, örgütün Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda mahrem yapılanmasına ilişkin de soruşturma açıldı. Yapılan çalışma sonucu FETÖ’cü olduğu tespit edilen ve hala görevde bulunan 120 civarında asker tespit edildi. Akın’ın da bu şüpheliler arasında yer aldığı belirtildi.

SORUŞTURMAYI ÖĞRENDİ

Akın’ın 15 Temmuz darbe girişiminden 1.5 yıl sonra gelen itirafı birçok soru işaretlerine neden olurken, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınması planlandığı kaydedildi. Akın’ın, hakkındaki soruşturmayı öğrendiği ve paniğe kapıldığı, ardından da Güler’in yanına giderek FETÖ irtibatını itiraf ettiği belirtiliyor. Akın’ın kendini kurtarmak için böyle bir girişimde bulunduğu değerlendiriliyor.

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RÜTBELİ ASKERLERE İNCELEME

Burak Akın’ın kripto FETÖ’cü çıkmasının ardından Genelkurmay, incelemelerini sıklaştırdı. Türk Silahlı Kuvvetleri, ordudaki tüm rütbeli askerlerin okulları, aileleri, görev yerleri ve komutanları tek tek incelenecek. Yüzbaşı Burak Akın, eski Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak’ın koruma müdür yardımcısıydı. 15 Temmuz günü, Kara Havacılık Komutanlığı’ndaki hareketliliği denetlemeye giden Çolak’ın yanında bulunan Akın, Genelkurmay Karargah’ta darbecilere direndiği gerekçesiyle kahraman ilan edilmiş ve madalya ile ödüllendirilmişti. Kamera görüntüleri de ortaya çıkan olaylarda, Burak Akın, darbe girişimini engellemeye çalışırken bacaklarından vurulmuş, yaralarına turnike yapmak isteyince de darbeci askerler tarafından “turnike yok” denilerek engellenmişti. Darbeci askerlerden biri, Akın’ı vurduğunu inkar etmişti.

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