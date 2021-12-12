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ANKARA

FETÖ’de itirafçı dalgası: 3 bin örgüt mensubunun ismine ulaşıldı

Ankara’da 1 Ekim-30 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen FETÖ operasyonlarında 939 şüpheli gözaltına alındı. İtirafçı olan 339 şüpheli, 3 bin 7 örgüt mensubunun ismini verdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​FETÖ’de itirafçı dalgası: 3​ bin örgüt mensubunun ismine ulaşıldı
Arşiv

Ankara’da 1 Ekim-30 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen FETÖ operasyonlarında 939 şüpheli gözaltına alındı. İtirafçı olan 339 şüpheli, 3 bin 7 örgüt mensubunun ismini verdi.

Ankara’da FETÖ’ye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarla örgüte büyük darbe vuruldu. Ankara Emniyeti’nce, 1 Ekim-30 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen 22 operasyonda 939 şüpheli gözaltına alındı.

İtirafçı olmak isteyen 339 şüpheli, 3 bin 7 örgüt mensubunun ismini Emniyet’e verdi. Bu kişilerden 840’ının daha önce haklarında hiç işlem yapılmayan kişiler olduğu belirtildi

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