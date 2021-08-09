FETÖ’de para ve güç savaşı

15 Temmuz’dan sonra başlayan ve elebaşı Gülen’in rahatsızlığıyla büyüyen kavganın detayları yarın Yeni Şafak’ta…
- Örgütte parayı kim kontrol ediyor?
- Kim örgüt üyelerinden toplanan paralarla kişisel servetine servet kattı?
- Himmetlerin yüzde 10’u kime gidiyor?
- Serveti 50 milyon doları aşan isim kim?
- TSK, Emniyet, MİT ve yargıdaki kriptoları kim yönetmek istiyor?
- Hangi elebaşları taciz ve gayrimeşru ilişkiler içinde olmakla suçlanıyor?
- Liderlik kavgasına tutuşanlar, birbirlerinin yakınlarını nasıl güvenlik güçlerine ihbar ederek yakalatıyor?
- Tabandaki isyan nasıl büyüdü?