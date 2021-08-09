Gündem FETÖde para ve güç savaşı
İSTANBUL

FETÖ’de para ve güç savaşı

Fetullah Gülen’in 1966’da İzmir Kestanepazarı’nda kurduğu FETÖ’de artık liderlik, daha doğrusu para, güç ve küresel networkten pay kapma kavgası yaşanıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
FETÖ’de para ve güç savaşı
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen

15 Temmuz’dan sonra başlayan ve elebaşı Gülen’in rahatsızlığıyla büyüyen kavganın detayları yarın Yeni Şafak’ta…

- Örgütte parayı kim kontrol ediyor?

- Kim örgüt üyelerinden toplanan paralarla kişisel servetine servet kattı?

- Himmetlerin yüzde 10’u kime gidiyor?

- Serveti 50 milyon doları aşan isim kim?

- TSK, Emniyet, MİT ve yargıdaki kriptoları kim yönetmek istiyor?

- Hangi elebaşları taciz ve gayrimeşru ilişkiler içinde olmakla suçlanıyor?

- Liderlik kavgasına tutuşanlar, birbirlerinin yakınlarını nasıl güvenlik güçlerine ihbar ederek yakalatıyor?

- Tabandaki isyan nasıl büyüdü?

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