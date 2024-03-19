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FETÖ'den aranan Bekir Boydak yakalandı

Kayyum atanan Boydak Şirketler grubunun yönetim kurulu üyesi Bekir Boydak, düzenlenen operasyonla İstanbul'da yakalandı.

10:49 - 19/03/2024 Salı
Güncelleme: 11:11 - 19/03/2024 Salı
Yeni Şafak
Bekir Boydak
Bekir Boydak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeleriyle ilgili yapılan çalışmalarda, kayyum atanan Boydak Şirketler grubunun yönetim kurulu üyesi firari durumdaki Bekir Boydak’ın Çekmeköy’de bir villada saklandığını belirlendi.



Ekipler, hakkında Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi'nce 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Boydak’ın kaldığı adresi bir süre izlemeye aldı. Boydak’ın villada kaldığını kesinleştiren ekipler bu sabah saat 06.00'da operasyon düzenledi.



Operasyonda Boydak gözaltına alındı. Villada ise çok sayıda ziynet eşyası ile yüklü miktarda para ele geçirildi.




#FETÖ
#Bekir Boydak
#Boydak Holding
1 saat önce
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