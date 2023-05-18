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FETÖ’den Babacan ve Davutoğlu’na siyasi itirafçılık teklifi

Seçimleri AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önde bitirmesi sonrası ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimleri için FETÖ’cüler harekete geçti. İkinci turdan hezimet alacaklarını anlayan FETÖ’cüler, Davutoğlu ve Babacan’a itirafçılık teklifinde bulundu.

13:11 . 18/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
FETÖ’den Babacan ve Davutoğlu’na siyasi itirafçılık teklifi

FETÖ’den Babacan ve Davutoğlu’na siyasi itirafçılık teklifi

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kazanmasını istemeyen tüm kesimler birleşerek her yolu denemeye başladı. Umudu Kemal Kılıçdaroğlu’nda bulan firari FETÖ’cüler de şanslarını deniyor.

FETÖ’den Babacan ve Davutoğlu’na siyasi itirafçılık teklifi

Babacan ve Davutoğlu’na itirafçılık teklifi

Örgütün algı operasyonlarını yürüttüğü Fuat Avni isimli hesabın yöneticilerinden olan Said Sefa da onlardan biri... Kanada’da firari olan Said Sefa sosyal medya hesabından Yedili Masa’nın üyelerinden Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’na neden oy alamadıklarını yazdı. FETÖ’vü Sefa, “AKP'ye oy vermiş ama şimdilerde kararsız kalmış seçmenden oy almak istiyorsanız, bizzat şahit olduğunuz bütün haksızlık, hukuksuzluk, yolsuzluk, sahtekarlığı isim isim, cisim cisim açıklamalısınız, yoksa görüldüğü gibi kimseden oy alamıyorsunuz” tweetiyle Babacan ve Davutoğlu’na itirafçılık çağrısı yaptı.

“AK Parti’yi koruyan bir görüntünüz var”

Firari FETÖ’cü Sefa, Babacan ve Davutoğlu’nun aleyhte konuşmamasının AK Parti’yi koruyan bir görüntü oluşturduğunu, bulundukları durumun da hem Yedili Masa hem de AK Parti seçmeni tarafından sorgulandığını ileri sürdü. Said Sefa, “Bunu yapmayınca güvenilir olamıyorsunuz hatta şahit olduklarını saklayan, AK Parti'yi koruyan bir görüntü veriyorsunuz. Diğer partilerin seçmenleri size zaten oy vermez ancak AK Parti seçmeninden oy koparabilirsiniz. Onlar da size bakınca partiden neden ayrıldığınızı bile anlamıyor” ifadelerini kullandı.


#Said Sefa
#FETÖ
#cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur
#Ahmet Davutoğlu
#Ali Babacan
39 dakika önce
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