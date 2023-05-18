FETÖ’den Babacan ve Davutoğlu’na siyasi itirafçılık teklifi

Örgütün algı operasyonlarını yürüttüğü Fuat Avni isimli hesabın yöneticilerinden olan Said Sefa da onlardan biri... Kanada’da firari olan Said Sefa sosyal medya hesabından Yedili Masa’nın üyelerinden Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’na neden oy alamadıklarını yazdı. FETÖ’vü Sefa, “AKP'ye oy vermiş ama şimdilerde kararsız kalmış seçmenden oy almak istiyorsanız, bizzat şahit olduğunuz bütün haksızlık, hukuksuzluk, yolsuzluk, sahtekarlığı isim isim, cisim cisim açıklamalısınız, yoksa görüldüğü gibi kimseden oy alamıyorsunuz” tweetiyle Babacan ve Davutoğlu’na itirafçılık çağrısı yaptı.

Firari FETÖ’cü Sefa, Babacan ve Davutoğlu’nun aleyhte konuşmamasının AK Parti’yi koruyan bir görüntü oluşturduğunu, bulundukları durumun da hem Yedili Masa hem de AK Parti seçmeni tarafından sorgulandığını ileri sürdü. Said Sefa, “Bunu yapmayınca güvenilir olamıyorsunuz hatta şahit olduklarını saklayan, AK Parti'yi koruyan bir görüntü veriyorsunuz. Diğer partilerin seçmenleri size zaten oy vermez ancak AK Parti seçmeninden oy koparabilirsiniz. Onlar da size bakınca partiden neden ayrıldığınızı bile anlamıyor” ifadelerini kullandı.