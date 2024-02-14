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FETÖ'den ihraç edilen 450 isim göreve dönmüştü: 'Aklanıyorlar' iddialarına Danıştay'dan açıklama

Danıştay Başkanlığı, FETÖ'den ihraç edilen 450 yargı mensubu hakkında göreve iade kararı vermesi ve 'Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) itirazının Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunda henüz gündeme alınmadığı' yönündeki haberler üzerine açıklama yaptı. Danıştay, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) irtibat ve iltisakları gerekçesiyle meslekten ihraç edilen hakim ve savcılardan 5 bin 112'sinin dava açtığını, 3 bin 799 davada ret, 435 davada ise işlemin iptaline karar verildiğini, bunlara ilişkin temyiz başvurularının da 3 bin 448'inin karara bağlandığını duyurdu.

14:16 - 14/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 14:17 - 14/02/2024 Çarşamba
AA
Arşiv
Arşiv
Danıştay Başkanlığı,
"Danıştay 5. Dairesinin, FETÖ'ye irtibat ve iltisakları gerekçesiyle meslekten ihraç edilen 400'den fazla hakim ve savcı hakkında göreve iade kararı verdiği, Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) itirazının Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunda henüz gündeme alınmadığı"
yönündeki haberler üzerine açıklama yaptı.

Açıklamada, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yapılan yasal düzenlemelerle, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut irtibatı olduğu değerlendirilen hakim ve savcılar hakkında HSK Genel Kurulunca meslekten çıkarma kararları verildiği hatırlatıldı.


685 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile bu kararlara karşı yargı yoluna başvuru imkanı getirildiği hatırlatılan açıklamada, bunun ardından ihraç kararlarının iptali istemiyle Danıştay'da dava açılmaya başlandığı anlatıldı.


5 bin 112 dava açıldı

Yargı yoluna başvuru imkanının getirildiği 2017'den bugüne kadar Danıştay 5. Dairesinde, 5 bin 112 dava açıldığı bildirilen açıklamada, daire tarafından yıllara sari şekilde verilen kararlara karşı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu nezdinde temyiz başvurusunda bulunulabildiği kaydedildi.


3 bin 448'i karara bağlandı

Bu kapsamda, Danıştay 5. Dairesince yıllara sari olarak 3 bin 799 davanın reddine, 435 davada ise işlemin iptaline karar verildiği, bu kararlarla ilgili 2019 ve müteakip yıllarda Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna 4 bin 234 temyiz başvurusunda bulunulduğu belirtilen açıklamada,
"İptale ilişkin kararların, 13 Aralık 2021'den itibaren İdari Dava Daireleri Kuruluna peyderpey intikal ettiği görülmektedir. Temyiz başvurularının 3 bin 448'i Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından karara bağlanmış durumdadır"
bilgisi verildi.

Nedim Şener Yeni Şafak'ın manşetleriyle Türkiye'yi uyardı: FETÖ unutkanlığımızı biliyor ve üzerinde bir şeyler inşa ediyor
Nedim Şener Yeni Şafak'ın manşetleriyle Türkiye'yi uyardı: FETÖ unutkanlığımızı biliyor ve üzerinde bir şeyler inşa ediyor

Danıştay, FETÖ'den ihraç edilen 450 hakim ve savcı hakkında 'göreve iade' kararı verdi. Gazeteci Nedim Şener, tvnet canlı yayınında, Yeni Şafak'ın 15 Temmuz hain darbe girişimine giden süreçteki manşetlerini hatırlatarak günümüzdeki FETÖ tehlikesine dikkat çekti. "Unutkanlığımız var biliyorlar, üzerinde bir şeyler inşa ediyorlar." diyen Şener, "8 yıl geçmiş biz hala ne konuşuyoruz? FETÖ’cülerden bahsediyoruz." diye konuştu. Yargıda birbirinden tuhaf kararların çıktığına işaret eden Şener, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın açıklamalarına vurgu yaparak, "Senin verdiğin kararlar da hukuk normlarına uymuyor. Sonra 'Türkiye’de yargı yok, hukuk yok.' diyorlar. Bu bize neyi hatırlatıyor? 15 Temmuz’u." dedi.



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#temyiz
11 dakika önce
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