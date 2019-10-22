FETÖ'nün askeri yargı yapılanması davasında mütalaa açıklandı

TSK'nın eski iki kritik ismi için ağırlaştırılmış müebbet hapis isteniyor.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, Cumhuriyet Savcısı Emin Yıldırım, esasa yönelik mütalaasını açıkladı.

Savcı Yıldırım, sanıklardan eski Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşaviri Hakim Tuğgeneral Hayrettin Kaldırımcı, eski Genelkurmay Başkanlığı Hukuk İşleri Müdürü Hakim Albay Muharrem Köse ile eski Genelkurmay Adli Müşavirliği Ceza İşleri Müdürü Albay Mehmet Oğuz Akkuş, eski Milli Savunma Bakanlığı Askeri Adalet İşleri Başkanı Albay Mehmet Ali Almış, eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı Adli Müşaviri Albay Mehmet Emin Yapar, eski Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcısı Yarbay Ali Müjdat Eski'nin "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

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Savcı, eski yarbaylar Bedrettin Özgür ve Uğur Aydın, eski albaylar Erhan Ermişoğlu, İsmail Karataş, Şaban Ümit Gül ve Seyfi Bulduk, eski binbaşı Yasin Akdeniz, eski yüzbaşılar Necmettin Aksoy, Nazmi Şengül, Erhan Alp ve Kani Yolcu, eski üsteğmenler Mustafa Eruyar ve Harun Birol Mert hakkında da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis istedi.

İddia makamı, firari sanıklardan Kurtuluş Kaya ve İlhan İpek hakkındaki yakalama kararlarının devamı ile bu sanıklar yönünden tefrik kararı verilerek yargılamalarına ayrı bir esas üzerinden devam edilmesini mütalaa etti.

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Duruşmaya, öğle arasının ardından devam edilecek.