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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

FETÖMETRE için BM’ye şikayet

FETÖ, kripto örgüt üyelerini deşifre eden FETÖMETRE’nin mucidi Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı’yı hedef alan girişimlerini arttırdı. FETÖ’cüler, BM ve Lahey Adalet Divanı’na şikayet dilekçeleri verdiler. Yaycı’nın FETÖMETRE uygulamasıyla “soykırım suçu işlediği” iddia edildi.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
FETÖ'cüler FETÖMETRE’nin mucidi Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı’yı hedef alıyor.
FETÖ'cüler FETÖMETRE’nin mucidi Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı’yı hedef alıyor.

FETÖ’nün kripto üyelerini tek tek deşifre eden FETÖMETRE’nin TSK’daki diğer kuvvetler ile kamu kurumlarına yayılmasından duyulan endişe üzerine firari FETÖ’cüler harekete geçirildi. Bir süredir gerek FETÖ’cülerin tespitinde kullanılan bilimsel kriterler matrisi FETÖMETRE, gerekse yazılımın mimarı Tümamiral Cihat Yaycı’ya yönelik karalama kampanyaları yürütülüyordu. Yeni Şafak’ın da gündeme getirdiği karalama kampanyalarında, personelin FETÖ üyesi olup olmadığının tespitinde kullanılan kriterlere yalan kriterler eklemek suretiyle yapılan yurtdışı yayınlarla uluslararası kuruluşlar harekete geçirilmeye çalışılıyordu.

SOYKIRIM SUÇUYMUŞ!

FETÖ’cülerin son olarak Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Cihat Yaycı hakkında Birleşmiş Milletler (BM) ve Lahey Adalet Divanı nezdinde şikayet dilekçeleri verdiği ortaya çıktı. Dilekçede Yaycı, akıllara durgunluk veren bir iddiayla suçlandı. Sosyal medya üzerinden Nazi benzetmeleri yapılan Yaycı için “soykırım suçu işliyor” denildi. Bu kapsamda her iki kuruma da çok sayıda şikayet dilekçesi gönderildiği öğrenildi. FETÖMETRE’yle yakalanan FETÖ’cüler daha önce de asılsız ihbar mektuplarıyla Yaycı hakkında soruşturma başlatılması girişimlerinde bulunmuşlardı. Halen Deniz Kuvvetleri personelinden ankesörlü/kontörlü telefon aramaları nedeniyle haklarında adli makamlarca işlem yapılanların yüzde 96’sını FETÖMETRE vasıtasıyla önceden tespit edilerek ihraç edilmiş veya pasif göreve atanmış personel oluşturuyor.

MÜDAHALE ÇAĞRILARI

FETÖ’nün firarilerinin sosyal medya üzerinden yaptıkları yayınlar, yurtdışı uzantılı sözde haber siteleri ve youtube yayınlarında FETÖMETRE’ye yönelik karalama kampanyaları büyük yer tutuyor. FETÖ'nün teröristleri,FETÖMETRE’yi, ilgili ilgisiz her konuda gündeme getiriyor ve şikayet konusu yapıyorlar. Hatta NATO’ya uygunluğu bile sorgulanıyor. Son dönemdeki FETÖ yayınlarında Tunus örneği üzerinden Türkiye’ye açık açık müdahale çağrıları yapıyorlar. FETÖ’nün firari üyelerine, gerek FETÖMETRE gerekse Türkiye’ye müdahale amaçlayan algı operasyonlarının daha da arttırılması talimatı verildiği de belirtiliyor.

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Laçiner’e 9 yıl hapis

Eski Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Sedat Laçiner’in yargılandığı FETÖ davasında karar çıktı. Çanakkale 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Laçiner, ülke için yanlış bir şey yapmadığını iddia etti. Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Sedat Laçiner’i 9 yıl 4 ay 15 gün hapse mahkum etti. Laçiner, 20 Temmuz 2016’da gözaltına alınmış ve 23 Temmuz’da tutuklanmıştı.

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