FETÖ’nün 2071 avuntusu

Örgütünü istihbarat teşkilatı gibi çalışan bir tarikat olarak kuran Fetullah Gülen›in ölümünün ardından FETÖ’nün üst yönetimi, sempatizanların ve dünya genelindeki oluşumun dağılmaması için İsa Mesih’in 2071’de geri döneceği vaadini daha da güçlendirdi. Kuruluşundan itibaren Yahudiliğin ve Hristiyanlığın mistik öğretilerini İslam’a uyarlayarak bâtıni bir tarikat kuran, ardından da bu yapılanmayı devleti ele geçirecek bir örgüte dönüştüren Gülen, sağlığında bu yalanı sempatizanlarına gerek sosyal medya üzerinden gerekse diğer kanallar aracılığıyla iletiyordu. Ölümünün ardından bu yalan, dağılmanın eşiğine sürüklenen FETÖ yapılanmasını bir arada tutmak için kullanıldı.

ELDE KALANLARI KURTARMAK

FETÖ 15 Temmuz kalkışmasında ağır bir yenilgi aldı. Ülke içindeki gücünü büyük ölçüde kaybetti. Elinde kalanı savunabilmek içinse örgüt üyelerine göremeyecekleri bir tarihte başarılı olacakları yalanını söyledi. İsa Mesih’in 2071’de geri döneceği vaat edilerek örgütün dağılmasının önüne geçilmek istendi. Buna göre, Gülen ve örgütü her ne kadar bugün başarısız olmuş gibi görünse de yakın zamanda Allah’ın vadettiği zafere ulaşılacaktı. Dolayısıyla mevcut kötü durum başarısızlık değil, başarıya giden yolda bir aşama olarak algılanmalıydı. Aslında FETÖ mensupları bu düşünceye yabancı değil. Zira Gülen, uzun yıllar önce bu düşüncenin teolojisini kurmuştu.

BİR 2071 YALANI

15 Temmuz sonrası süreçte FETÖ’nün yapısında ve vizyonunda ortaya çıkan değişimleri anlamak için örgütün tarihinde kırılma noktalarından olan 17-25 Aralık operasyonlarına kadar gitmek gerekiyor. Örgüt bu tarihten sonra yaşanılan her başarısızlığın ardında ileri bir tarih belirleyerek, üyelerinin motivasyonu yüksek tutmaya çalıştı. Ancak 15 Temmuz sonrasında örgüt öngörülebilir tarihler sunamaz hale geldi. Üyelerini kaybetme noktasına sürüklenen FETÖ, bu noktada 2071’de İsa Mesih’in yeryüzüne ineceği yalanına sığınarak, bir kez daha dini suiistimal etti. Özellikle 25-17 Aralık 2013 tarihi öncesinde son derece diyalogcu ve adeta karıncayı bile ezmekten çekinen bir dini grup görüntüsü veren FETÖ, bu tarihlerden itibaren diğer yüzünü göstermeye başladı. 15 Temmuz 2016 tarihinde açık bir darbe teşebbüsünde bulunmaları ile birlikte ise FETÖ asıl niyetini beyan etti.

YENİ BİR BAHAR