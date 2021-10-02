FETÖ'nün 'adliye yapılanması'na darbe: 18 gözaltı daha

Siirt Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, 'FETÖ/PDY'ye üye olma' suçu kapsamında 'adliye yapılanması'nda yer alan 'mahrem imam'ların 2011-2014 yıllarında, kendi aralarında kullandıkları operasyonel hatları üzerinde yapılan analizlerde ardışık olarak irtibatı bulunan 121 adliye çalışanı belirlendi.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, haklarında daha önce işlem yapılan 82 kişinin tespitleri yetkisizlikle bulundukları illere dosyaları gönderildi. Çoğunun aktif olarak görev yaptığı tespit edilen Siirt’te 14, İstanbul’da 1, Bursa’da 1, Eskişehir’de 1 ve Mersin’de 1 olmak üzere toplam 18 adliye personeline yönelik 1 Ekim'de eş zamanlı operasyon yapıldı.

Gözaltına alınan adliye çalışlarının sorgusu, Siirt Emniyet Müdürlüğü KOM Şube’de devam ediyor. Dosya kapsamında ayrıca 21 adliye personelinin de şüpheli olarak ifadesi alındı

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