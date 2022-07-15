FETÖ’nün ana yakıtı yalan

“Alamuttan Pensilvanya’ya FETÖ Paralel Din Mühendisliği” adlı çalışmada FETÖ’nün insanları köleleştirmek için kullandığı taktikler tek tek anlatılıyor. Bunlardan biri de ‘yalan’. FETÖ tarzı binlerce yapının işlemesi, büyümesi, hayatta kalması kurucusunun ne kadar profesyonel yalan söylediğine bağlıdır. Yalan olmadan yaşayamazlar ve yalanlarla kurdukları ütopyanın her boşluğunu da ayrı bir yalanla doldururlar. Bu, Gülen’in istisnasız tüm konuşma ve yazılarında görülür. Hangi konu olursa olsun söylemleri yalanlar üzerine kuruludur.

Eser bu yalanların herbirini 1970’lerden bugüne sadece tek bir çizgi üzerinde aktarıyor. Aynı konuda nasıl yalan ve çelişkilerle örülü bir fikrin seyrettiğini, bilgi, fikir zikzaklarının görülmesi için aynı başlık altındaki sözlerine tarihi gözeterek bakmak yeterlidir. Gülen’in her durumda yeni bir yüz, yeni bir görünüm alabilmesi, herkesi aldatabilmesi bu yalanlarla, zikzak ve kesin dönüşlere bağlıdır. Okuyu, dinleyici ayrı ayrı kopuk kopuk yazılara, sözlere baktığı için bunu görmesi, fark etmesi neredeyse imkansızdır. Fakat aynı konudaki görüşlerini fikri takiple inceleyince Gülen’in sayısız yalan ve çelişkileri görülebilir.

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HER SÖZÜ AYRI YALAN

FETÖ’nün kurucusunun yalan konusundaki profesyonelliği yapının işlemesi, büyümesi ve hayatta kalmasının önünü açıyor. Gülen’in yalan furyası sıralandığında sayfalarca yazı çıkabiliyor. “Araba sürmesini bilmiyorum, hayatımda hiç oy kullanmadım, idareciliğin zerresine talip değilim, 28 Şubat döneminde Refahyol Hükümetine beceremediniz bırakın demedim, 1980 darbesinden sonra kaçmadım, fotoğraf çektirmeyi hiç sevmem, devleti ele geçirme fikri rüyalarımda bile yok, asla öğrencileri askeriye, hukuk, kamu yönetimi gibi okullara yönlendirmedim, hiçbir zaman hususi bir misyonum olmadı” bu yalanlardan sadece birkaçı.

İDARECİLİĞE ZERRE TALİP DEĞİLMİŞ(!)

“FETÖ: Paralel Din Mühendisliği” dergisinin analizleri doğrultusunda Kırık Testi kitabında yayımlanan, değil parlementerlik, çok küçük bir idarecilik bile istemeyen hatta Kur’an kurslarında ya da yurtlarda bile idarecilik kabul etmediğini söylüyor. FETÖ, 1997 yılında çıktığı Kanal D’de Yalçın Doğan’a verdiği ropörtajda “İzmir’de bulunduğum sırada okul gibi işleyen bir sistemi olan İmam Hatipliler Derneğinde talebelere 4-5 yıl idarecilik, yöneticilik yaptım” diyor ve kendi kendini ele veriyor. Ayrıca yine bir kitabında ise Edirne Müftülüğüne talip olduğunu ve askerliğini yerine getirmediği için atanamadığını anlatmış.

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SÜRÜCÜLÜĞÜM YOK YALANI

Kırık Testi adlı kitapta araba kullanmayı bilmediği için bir yere gittiğinde yahut bir yerlerden gelirken kendisini kimsenin karşılamasını istemediğini belirten FETÖ, “Kamplarda şöfor olmadığı için arabaları ben kullanıyordum. Müftülüğün minibüslerini emanet almıştık. Buca’dan talebeleri alıp kampa getiriyorum” diyor. Yine aynı kitabın bir bölümünde ise “Hem araba kullan, hem su taşı, hem de ders ver; bütününe güç yetirmek hakikaten beni zorluyordu” şeklinde yazılara yer vererek yalanlarını bir kez daha gözler önüne koyuyordu.

YALANLARINI UNUTUYOR

2002 yılında, bir yazı dizisinde hayatının en kötü ve kâbuslu günlerini askerde geçirdiğini ifade eden FETÖ, “Korkulu bir rüya görüyorum, uyanınca geçecek diyerek kendimi ikna ediyorum. Kendimi ikna konusunda geliştirdiğim askerlik bitmişti” diyerek daha önce ve sonra verdiği ropörtajlarda yine kendisini ele veriyor. Söylediği yalanlar çok fazla olduğu için kendisi bile unutuyor, bu nedenle Küçük Dünyam adlı kitabında askerliğinin çok rahat geçtiğini, belli ağırlıkları olduğunu ancak yine de rahat, kitap okuyarak askerlik geçirdiğini ifade ediyor. Bir gün bile askeriyenin yemeğini yemediğini her gün kendisine yemekler getirildiğini söyleyen FETÖ elebaşı, “Ciddi askerlik yapıyor sayılmazdım” ifadelerine yer veriyor.

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BİNLERCE POZU VAR AMA ‘KAMERAYI SEVMİYOR’

Eserde belirtildiği üzere, internette ve kendilerine ait kitaplarda binlerce pozu bulunan Gülen, yayınladığı bir blog yazısında fotoğraf çekilmeyi sevmediğini iddia ediyor. Ancak ayakkabıları ile seccade ezerek verdiği pozlardan kameralar karşısına geçip çektiği videolara kadar binlerce fotoğrafı olan FETÖ, her zaman kaşla göz arasında çekilmiş resimler dediği görüntüleri internete koyuyordu ki haberi yokmuş gibi çekilen fotoğraflar ile sempati kazanmaya çalışıyordu.