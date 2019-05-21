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FETÖ'nün bilişim yapılanmasına 18 ilde operasyon

FETÖ'nün bilişim yapılanmasına operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün bilişim yapılanmasına yönelik soruşturmada 74 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 18 ilde 74 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

18 İLDE 92 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

FETÖ/PDY'nin bilişim yapılanması soruşturmasında örgütle ilişkisi olduğu belirlenen 74 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 18 ilde 92 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlarda şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü öğrenildi.

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