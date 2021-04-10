FETÖ'nün darbe girişimi sonrası teröre 'üst düzey' darbe

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Darbe imalı bildiri yayımlayan gözaltındaki emekli amirallerden suçlamalara ret

Hükümeti hedef alan darbe imalı bildiriyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 emekli amiralin ifadeleri paylaşıldı. Şüpheliler, suçlamaları kabul etmediklerini ve çeşitli sağlık sorunları olduğunu belirterek gözaltı sürelerinin uzatılmamasını talep etti.