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Gündem FETÖnün darbe girişimi sonrası teröre üst düzey darbe
POLİTİKA

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası teröre 'üst düzey' darbe

15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar sözde üst düzey 462 terörist etkisiz hale getirildi. 2021'de 40 terör eylemi engellendi.

Haber Merkezi AA
FETÖnün darbe girişimi sonrası teröre üst düzey darbe
Son dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar sözde üst düzey 462 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Soylu, 2021'de 40 terör eylemi engellendiğini açıkladı.

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