FETÖ'nün darbe girişimi sonrası teröre 'üst düzey' darbe

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar sözde üst düzey 462 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanı Soylu, 2021'de 40 terör eylemi engellendiğini açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar sözde üst düzey 462 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanı Soylu, 2021'de 40 terör eylemi engellendiğini açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
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