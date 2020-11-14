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ERZİNCAN

FETÖ’nün Erzincan akademisyenler imamı gaybubet evinde yakalandı

FETÖ’nün Erzincan akademisyenler imamı gaybubet evinde yakalandı

FETÖ’nün Erzincan akademisyenler imamı olduğu öne sürülen zanlı ile 8 kişi gaybubet evinde yakalandı. Örgütün Bahçelievler eyalet yapılanmasına ait bir evde toplantılar yaptığı ve örgüt üyelerinin saklandığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi İHA
Erzincan'daki gaybubet evinde örgüt üyelerinin saklandığı ve toplantılar yaptığı ortaya çıktı.
Erzincan'daki gaybubet evinde örgüt üyelerinin saklandığı ve toplantılar yaptığı ortaya çıktı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ’nün güncel faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında örgütün, sözde Bahçelievler eyalet yapılanmasına ait bir gaybubet evinde toplantılar yaptığını ve aranan örgüt üyelerini sakladığını belirledi. Bunun üzerine düzenlenen operasyonda Erzincan akademisyenler imamı olan ve Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce hakkında arama kaydı bulunan A.A., ile birlikte 5 şüpheli gaybubet evinde "maklube" sofrasında bunlara yardım ve yataklık ettiği tespit edilen 3 kişi ise Bahçelievler, Zeytinburnu ve Başakşehir’deki evlerinde yakalandı.

İstanbul’da emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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