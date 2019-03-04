FETÖ'nün F-16 casusluğu

Sistem, F-16 savaş uçaklarının, hareket alanına girmesine gerek kalmadan uzun mesafe ve yüksek irtifadan çok yüksek kalitede görüntü alabilmesini sağlıyor. Böylece hedeflere yönelen savaş uçaklarına, “anında keşif, haritalandırma ve imha” yeteneği kazandırılıyor.

Türkiye’de casusluk örgütü gibi faaliyet gösteren FETÖ, milli projelerle ilgili düzenli rapor tuttu. FETÖ’den dava açılan ASELSAN mühendisi Bahaeddin E., F-16’lar için geliştirilen ve “anında keşif, haritalandırma ve imha” imkanı sağlayan TARP projesinin gizli bilgilerini mahrem imama verdiğini itiraf etti.

Türkiye’nin milli projelerini hedef alan FETÖ’nün ASELSAN’daki kripto yapılanması ankesörlü-kontörlü telefon soruşturmalarıyla deşifre edildi. Bunlardan birisi olan ASELSAN’da kritik birimde görevli Bahattin E., yakalandıktan sonra itirafçı olarak önemli bilgiler verdi.

SADECE TSK’DA KULLANILMIYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, itirafçı olduğu gerekçesiyle adli kontrolle serbest kalan şüpheli E. hakkında, “silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan dava açıldı. 2007 yılında çalışmaya başladığı ASELSAN’ın en kritik birimlerinden birisi olan mikroelektronik güdüm ve elektro-optik isimli birimde görevli olan şüpheli Bahaeddin E., ifadesinde, FETÖ irtibatını anlattı.

E., işe başladıktan sonra kendisiyle ilgilenen ve SOCAR’da çalışan Gökhan isimli mahrem imamın, “Namazınızı ima yoluyla kılın veya evde kaza yapın, Ramazan ayında oruç tutmayın, kendinizi deşifre etmeyin” dediğini söyledi. Bahaeddin E., Gökhan’dan sonra kendisiyle sırasıyla Kerim ve Muhammet isimli mahrem imamların ilgilendiğini, bu iki şahsın da Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nda çalıştığını ifade etti. Şüpheli E., mahrem imamların kendisiyle ankesörlü kontörlü hatlardan irtibat kurduğunu da kabul etti.

AYDA 2-3 MAHREM TOPLANTI

Şüpheli, mahrem imam Muhammet’in kendisiyle ilgilendiği dönemde, hücresinde ASELSAN mühendisleri Sinan Ö. (yazılım mühendisi), Abdullah T. (lazer mühendisi ) ve Aydın B.’nin (yazılım mühendisi) olduğunu anlattı. Bahaeddin E., “Akşam 8’de başlayan toplantılar 2-3 saat sürerdi. Cep telefonlarımızı getirmememiz söylenirdi. Toplantılar, Muhammet’in evi hariç diğer şahısların kendi evlerinde olurdu, benim evimde de bu toplantılar düzenlendi. Ayda 2 ya da 3 defa toplanırdık. Benim kod adım ‘Barış’ idi. Toplantılarda kod isim ile hitap edilmesi, toplantılar dışında ise birbirimizle herhangi bir görüşme yapmamamız gerektiği söylenirdi” diye konuştu.

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TARP PROJESİYLE İLGİLİ BİLGİ İSTEDİ

Toplantılarda, ASELSAN’daki diğer kişilerle ilgili fişleme yaptıklarını da itiraf eden şüpheli E., mahrem imamın kendisinden görevli olduğu projeyle ilgili sorular sorduğunu anlattı. E., şunları kaydetti:

“Benim ASELSAN’daki projem, TARP denilen F-16 uçaklarına uzaktan görüntü alabilmesini sağlamak amaçlı kamera entegrasyon sistemini içeriyordu. Muhammet bu projenin ne durumda olduğu ve nasıl yürütüldüğüne ilişkin bilgi vermemi istedi. Ben de genel hatlarıyla anlattım. Gruptaki diğer arkadaşlar da projelerini anlatırdı.”

Gizli bilgileri Excel’le verdim

Şüpheli E., ifadesinde, projelerle ilgili bilgilerin bilgisayara kaydedildiğini belirtti. E., “Muhammet’in 2014 ya da 2015’te bir kişi, kendisine ait bilgisayardan liste şeklinde projelerin olduğu excel dosyasını açtıktan sonra benim üzerinde çalıştığım projemi işaret ederek, projeye hangi kurumun dahil olduğu, hangi askeri kuvvetlerin kullandığı, sözleşme tutarı, projenin genel tanımı ve takvimiyle ilgili bilgiler sordu ve listeye ekledi. Bu projelerin diğer kurumdaki irtibatını sağlayarak bizden aldığı bilgilerle diğer kurumdan aldığı bilgileri birleştirerek kendi amaçları doğrultusunda kullandıklarını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz’da mahrem imam sakladı

Şüpheli E., 15 Temmuz darbe girişiminden iki-üç gün sonra mahrem imamın evine geldiğini ve “Darbe ile ilgimiz yok, görüşmelerin devam etmesini istiyoruz” dediğini belirterek, “Ben de kendisine küfür ederek kapıdan kovdum, bir daha da görüşmemiz olmadı” dedi. FETÖ’nün ASELSAN yapılanmasına yönelik ankesör soruşturması kapsamında, 2018 Aralık’ta 13’ü mahrem imam, 35 mühendis olmak üzere 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.