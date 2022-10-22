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İSTANBUL

FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon: 21 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen 'Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda yakalanan 47 şüpheliden 21'i tutuklandı.

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Haber Merkezi DHA
FETÖnün finans yapılanmasına operasyon: 21 şüpheli tutuklandı
Foto/arşiv

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yeniden bir yapılanma içerisine girdiği ve bu yapılanmaya finansal destek sağlayanlar olduğunun belirlenmesi üzerine 52 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Örgütün kasa evi olarak kullandığı tespit edilen Başakşehir Kayaşehir'deki bir evin de aralarında bulunduğu adreslerde 47 şüpheli gözaltına alındı.

'Gazi Turgut Aslan Operasyonu' kapsamında gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerden 21'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandırken, 25'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, 1 şüpheli hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

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