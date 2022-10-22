FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon: 21 şüpheli tutuklandı

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'Yavaş olun' dedi ve öldü

İstanbul'da aracına doğru yürürken yanlarından hızla geçen araçtakilere "Yavaş olun diye tepki gösteren Bilal Zorel, magandalar tarafından darp edildi. Daha sonra aracıyla hastaneye gitmek isteyen Zorel, direksiyon başında yığıldı ve kontrolden çıkan araç kaza yaptı. Bir aydır yoğun bakımda olan Zorel hayatını kaybetti.